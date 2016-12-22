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Свердловские власти разрешили Evraz вырубить особо ценный лес ради руды
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Свердловские власти разрешили Evraz вырубить особо ценный лес ради руды
Бизнес, 20:43
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Свердловские власти разрешили Evraz вырубить особо ценный лес ради руды
Инвестиционный совет Свердловской области одобрил заявку на присвоение проекту Evraz месторождения титаномагнетитовых руд стратегического статуса. Для начала разработки придется вырубить лес, имеющий статус ценного
Добыча титаномагнетитовых руд (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Компания Evraz в скором времени может начать освоение Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) титаномагнетитовых руд, лицензию на которое получила еще в 2007 году. До сих пор началу разработки месторождения мешало наличие в зоне его отвода участков леса, имеющих статус ценных и особо защитных — на территории таких лесов промышленные мероприятия проводить нельзя.

​Однако теперь ситуация может измениться. Управляющий директор «Евраз НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат) и «Евраз КГОК» (Качканарский горно-обогатительный комбинат) Алексей Кушнарев сообщил «РБК Екатеринбург», что Минприроды России выдало рекомендации о переводе лесов в земли промышленного назначения при условии получения проектом разработки СКМ статуса стратегического проекта Свердловской области.

По данным «РБК Екатеринбург», в пятницу, 23 ноября, заявка на получение статуса стратегического проекта была рассмотрена и одобрена инвестиционным советом Свердловской области. Министр промышленности региона Сергей Пересторонин сообщил агентству, что уже в следующем году статус земельных участков может быть официально изменен.

«С одной стороны, есть проблема с двумя гектарами леса, но, с другой стороны, на чаше весов стабильная работа Качканарского ГОК и Нижнетагильского меткомбината, который зависит от его сырья», — сказал Пересторонин.

По данным Evraz, ввод в эксплуатацию СКМ даст возможность повысить уровень добычи руды на КГОКе до 63 млн т и полностью обеспечить сырьем «Евраз НТМК». По оценке компании, запасы руды на СКМ составляют 8,2 млрд т, что гарантирует 140 лет стабильной работы предприятия.

По словам представителя Минприроды, на сегодняшний день речь о вырубке не идет, так как она запрещена законодательством о защите лесов. «Заявитель проводит работу по подготовке пакета документов для перевода земель лесного фонда в категорию земель промышленности», — рассказал он РБК, комментируя слова топ-менеджера Evraz. «Решение о переводе земель будет принимать правительство России», — отметили в ведомстве.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова.
Теги: «Евраз» , Свердловская область
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