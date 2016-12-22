Премия РБК: номинанты в категории «Визионер» — о бизнесе и жизни
Премия РБК, 12:17
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Премия РБК: номинанты в категории «Визионер» — о бизнесе и жизни
Приз зрительских симпатий Премии РБК получит только один из 24 финалистов в шести номинациях. Номинанты в категории «Визионер» главной награды за достижения бизнеса — в обзоре РБК
Проголосовать за одного из номинантов можно на странице Премии РБК
Илья Чех, «Моторика»
- Не нужно думать, что вы придете с какой-то крутой идеей и вам скажут, что только вас здесь и ждали. У вас должен быть план и понимание того, чего вы хотите добиться.
- Мне всегда хотелось заниматься робототехникой, но в тот момент в России практически не было компаний, где это было бы востребовано. Поэтому пришлось делать свою, хотя я никогда не собирался становиться предпринимателем, мне это было неинтересно.
- В 2015-м мы образовали компанию «Моторика», чтобы изменить отношение к инвалидам, превратить их слабости в сверхспособности.
- Был у нас мальчик лет восьми, который первое, что сделал, когда надел протез, — почесал себе затылок и сказал: «Я так мечтал почесать себе затылок, и вот я могу почесать себе затылок».
- В будущем мы будем вживлять чипы телемедицины, которые реал-тайм скидывают всю информацию о нашем состоянии здоровья. Мы будем менять здоровые конечности на протезы, здоровые органы на бионические. И тут мы хотим быть в тренде, несмотря на то что нас потом, возможно, сожгут на костре за технологии, которые мы разрабатываем и внедряем в жизнь.
- У нас есть такой критерий, как «дух моториканца». Это как раз и есть желание работать на далекую и технологичную перспективу. Недавно мы собеседовали электронщика, который, отвечая на вопрос, о чем ты мечтаешь, сказал: «Мечтаю часть своих органов заменить на кибернетические». Вот такие люди нам нравятся.
- Смысл как раз-таки в том, чтобы то, чем мы занимаемся, оказывало долгосрочное влияние на развитие окружающего мира. Мы хотим не только делать протезы и через год менять их и т.д. — нам важно, чтобы это влияло и на эмоциональное развитие, на профессиональные достижения человека.
- Человек должен быть лидером не только в том, чтобы вести за собой. Он должен являться профессионалом в своей отрасли, иначе, будешь ты лидером или нет, пойдут за тобой или нет, успеха ты не добьешься.
Цитаты по материалам ITMO.NEWS, РБК, «Вести.ру», Websarafan и «Правила игры»
Михаил Лукин, сооснователь Российского квантового центра и профессор Гарварда
- Я думаю, лет через пять-десять уже во многих областях человеческой деятельности без квантовых технологий обойтись будет невозможно.
- Квантовый симулятор, который можно запрограммировать произвольным образом, становится универсальным. Получается, что грань между компьютером и симулятором очень размыта, и сейчас непонятно, можно ли вообще ее определить. Но это нормально, мы сейчас находимся буквально на переднем крае науки и подобное происходит со всеми новыми явлениями.
- Даже простые химические реакции очень сложно моделировать на классических компьютерах, потому что есть очень много вариантов их протекания. Квантовым компьютерам это, вполне вероятно, окажется под силу. А повышение эффективности какой-нибудь химической реакции буквально на пару процентов способно создать новую индустрию.
- Моя группа раз в несколько лет начинает разрабатывать новое направление. Из-за этого наша лаборатория довольно необычная, потому что мы не работаем в какой-то одной области. Для ученого очень важно время от времени менять направление. Это поддерживает научную молодость, заставляет думать, изучать новые вещи.
- Обычно малая часть аспирантов остается в науке, в основном идут работать в крупные компании. В целом я считаю, что уход ученого в компании тоже делает мир лучше.
- Есть два очень интересных момента, о которых люди забывают. Мы пока не знаем, сможем ли мы построить настоящий большой квантовый компьютер в миллион кубитов. Более того, даже если мы его построим, никто пока точно не знает, для чего же он может пригодиться. Но мы уже начинаем создавать системы достаточно большие, когерентные и программируемые — уже ясно, что они позволят нам уникальным образом изучать динамику сложных систем. Я уверен, в ближайшие годы мы найдем много новых приложений.
Цитаты по материалам РБК и «За науку»