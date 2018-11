Манфред Кетс де Врис — РБК: «Россия — страна панического менеджмента»

Известный специалист по вопросам лидерства рассказал, как характер руководителя влияет на судьбу его компании, чем его расстроил Михаил Ходорковский и почему в мире не знают российские бренды

— Вы работаете с лидерами крупных компаний по всему миру уже около сорока лет. Чем гендиректора российских компаний отличаются от их западных коллег?

— Обычно они более авторитарны. Эта особенность корнями уходит в культуру вашей страны. Вся история России — это история сильных лидеров: Иван Грозный, Петр Великий, Екатерина II. Но свою роль, конечно, играет и поколение, к которому принадлежит конкретный руководитель. Те, чье становление в бизнесе пришлось на тяжелый период после распада СССР, имели опыт конкуренции в предельно жестких условиях, которого не было у их западных коллег. К тому же они все еще помнят коммунистическую эпоху, когда обогащение считалось чем-то ужасным: они до сих пор подсознательно ощущают, что не заслужили свое положение в обществе, и оттого склонны агрессивно его отстаивать. Те, кому тридцать и меньше, — это космополиты: у многих из них такой же бэкграунд, как у их западных сверстников: сперва колледж, затем MBA в Гарварде, Принстоне или другом авторитетном университете. Они уже во многом другие.

— А сам стиль управления в российских компаниях чем отличается?

— В целом он очень патерналистский: управление строится вертикально, сотрудников считают роботами и не заботятся о том, что они думают и чего хотят. Это в плохом смысле мужской стиль: все решения принимаю я, а ты просто исполняешь. Нет культуры делегирования полномочий, и, как следствие, неготовность принимать решения на местах и высокий страх неудачи. Во многих компаниях царит культура страха — навязчивый контроль прививает сотрудникам элементы параноидального мышления. Люди склонны опасаться коллег, и много времени проходит, пока новый в коллективе человек начинает доверять тем, с кем работает. Но все это компенсируется другими положительными качествами — например, у русских хорошие навыки командной работы. Этот парадокс объясняется тем, что в вашей культуре силен коллективизм. А недоверие к коллегам компенсируется тем, что если у русских есть друзья, то они чаще всего более надежные, чем у американцев или западных европейцев. Еще один момент: ваши компании не умеют мыслить стратегически, у них слабо развито долговременное планирование. Россия — страна панического менеджмента, то есть такого, при котором все время возникают непредвиденные ситуации. Но это делает сотрудников русских компаний готовыми к постоянной импровизации — они быстрее западных коллег приспосабливаются к резко изменившейся ситуации.

— А чем такой стиль плох для бизнеса самих компаний?

— Люди перестают быть креативными, когда боятся или когда их просто не слышат. Много лет назад я беседовал с Михаилом Ходорковским, который тогда находился в расцвете своего могущества. Я спросил его: сколько людей работает у вас в компании? Он ответил: «Сто тысяч. Но только сотне из них я плачу за то, чтобы они думали». Я тогда сказал ему, что это очень глупо, ведь в компании есть множество менеджеров среднего и низшего звена, которые могут подавать хорошие идеи. К их голосу надо прислушиваться. И вот это типичная проблема российских компаний. Несколько российских компаний хорошо известны в мире — например, «Газпром» знают из-за его величины и влиятельности. Но где российские интересные бренды? Такие, как, например, японская Sony, которую знают в первую очередь потому, что в компании много талантов, много креативных людей. Некоторые ваши компании могли бы стать такими брендами, но им мешает автократический стиль руководства.

— Какое впечатление у вас осталось о Ходорковском как об управленце и о ЮКОСе в целом?

— Я беседовал с ним лишь один раз, собирая материал для книги «Новые лидеры российского бизнеса». Чтобы понять, что представляют собой компания и ее лидер, этого недостаточно. Ходорковский мне был интересен именно как птица высокого полета, человек, обладавший огромной властью. Я тогда очень интересовался проблемой нарциссизма директоров крупных компаний. Это какая-то вечная проблема. Вот сейчас первые полосы газет украшает новость о том, что в Японии арестован глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон. Я не знаю, действительно ли он замешан в финансовых махинациях, в которых его подозревают, но обычно в таких делах возникает стандартная комбинация из двух факторов — жадности и нарциссизма: люди на таких должностях перестают оценивать ситуацию критически, перестают серьезно относиться к внутренним и внешним опасностям — и легко могут попасть в какую-либо ловушку.

— А как влияет на российские компании сама ситуация в стране? Нельзя же забывать, что наши предприниматели, например, постоянно сталкиваются с коррупцией.

— Я работаю с компаниями в нескольких десятках стран и могу вам сказать, что коррупция есть повсюду. Правда, не везде она такая высокая, как в России, — по уровню злоупотреблений чиновников я бы сопоставил вашу страну, например, с Малайзией, где недавно арестовали бывшего премьер-министра. Тут важны два момента. Во-первых, если мы учтем, насколько сложно делать бизнес в России, мы увидим, что у вас огромный предпринимательский потенциал. Во-вторых, у вас есть запрос на перемены и он исходит не только от бизнеса, но и от государственных или частично государственных организаций. Например, я много работал со «Сколково», это действительно очень хороший проект, чья цель — прививать предпринимательский дух новому поколению. Или давайте вспомним Сбербанк, многие из руководителей которого посещали мои семинары. Я впечатлен успехами руководства компании: Герману Грефу удалось превратить динозавра в танцующего слона: сделать из громоздкой организации легко управляемую и современную. Я знаю, насколько адский труд за этим стоял. Люди пытаются изменить систему, а если такой запрос есть, то многое и вправду поменяется.

— Согласно одной из ваших концепций, стиль руководства в организации во многом отражает личность ее лидера. Какие тут могут быть закономерности?

— Я выделяю пять типов так называемых невротических организаций, процессы в которых определяются в основном характером их лидеров. В «драматических» организациях лидер-нарцисс доволен всем, что происходит, а его сотрудники транслируют это ощущение в окружающий мир, считая свою компанию лучшей на свете, независимо от того, в каком положении она реально находится. В «подозрительных» организациях гендиректор-параноик насаждает культуру постоянного поиска виновных во всех неудачах компании. Руководители-педанты создают «принуждающие» организации, где все процессы предельно забюрократизированы, связаны массой KPI. Равнодушные руководители создают «отстраненные» организации, где директора не стараются сотрудничать с менеджерами и работниками, а сотрудникам нет дела до судьбы компании. Наконец, неуверенные в себе лидеры создают «депрессивные» компании, где люди унылы и ждут худшего. У всех из них есть свои сильные и слабые стороны — например, «принуждающие» организации хорошо работают, когда у них есть простая и четкая стратегия, а «драматические» умеют вдохновлять сотрудников.

— Вы несколько раз упомянули нарциссизм. Чем он плох для руководителя?

— Нарциссизм в какой-то степени присущ каждому из нас: без него человеку невозможно выработать самоуважение. Проблема в том, что у некоторых людей он становится психическим расстройством. Причины могут быть разные, например детская травма. Если ты занимаешь крупный пост в компании, ты не можешь себе позволить прислушиваться лишь к самому себе — ты должен получать информацию из внешнего мира.

— Можете привести примеры компаний, которые обанкротились в силу нарциссизма их руководителя?

— О, их очень много. Lehman Brothers, Citibank, масса других банков. Могу сказать, что финансовый кризис 2008 года был вызван этой причиной: лучшие выпускники финансовых школ получали в банках огромные бонусы и в какой-то момент начали считать себя кастой сверхлюдей, которым всегда будет сопутствовать успех. Их самовлюбленность помешала им увидеть очевидные кризисные явления в экономике, понять, насколько рискованными были операции, которые они проводили. Ну или ваш Сбербанк. Я его хвалил, а теперь давайте покритикую. О нет, там речь не идет о катастрофе, но не так давно банк судился с хорватской компанией, в которую вложил много денег (имеется в виду ретейлер Agrokor, отказавшийся возвращать Сбербанку долг в €1,1 млрд. — РБК). Когда возможности вашей компании так грандиозны, вы перестаете трезво оценивать риски.

— От каких других психологических проблем обычно страдают гендиректора крупных компаний? Часто встречал утверждение, что многие из них склонны к психопатии.

— К сожалению, я знаю целого президента Америки, который относится к этому типу (смеется). Я называю этот феномен «злобный нарциссизм» — интересная комбинация нарциссизма и психопатии. Тут дело все-таки не в том, что в руководители корпораций выбиваются именно такие люди. И среди простых смертных есть некоторая доля психопатов — те, кто обделен совестью и эмпатией. Тяжелые психопаты — это серийные убийцы. Легкие — это те, кого называют SOB (sons of bitches. — РБК): например, семейные тираны, которые обижают женщин. В обычной жизни легкая психопатия не очень заметна. Но когда такой человек получает власть, его предрасположенность к психопатии проявляется в полной мере, поскольку люди вокруг него не стараются его ограничить.

Так вот, Трамп — это злобный нарцисс: человек, которому нравится обижать окружающих и который влюблен во все, что делает. Такая комбинация действительно типична для руководителей компаний в некоторых индустриях, например, она часто встречается в финансовом секторе. В случае с Трампом это особенно опасно, потому что он принимает решения, которые влияют на бизнес во всем мире. Это такой Безумный шляпник, который хочет загнать всех в свою Страну чудес — утопию, какой видится ему мир. Сейчас одна из главных задач европейских и в том числе российских компаний — противостоять этой надвигающейся реальности абсурда.

Гендиректор на кушетке

Манфред Кетс де Врис внес заметный вклад в изучение бизнес-процессов в компаниях. В 1983 году он стал одним из основателей Международного общества психоаналитических исследований в организациях (ISPSO). Среди его научных интересов — влияние психологических травм лидера на формирование стиля управления в компании, целенаправленное изменение культуры компаний, преемственность в семейном бизнесе. Кетс де Врис регулярно публикует колонки в New York Times, Wall Street Journal, Fortune, Business Week, The Economist, Financial Times. Его книги и статьи переведены на 31 язык. 27 ноября де Врис выступит на Synergy Global Forum в СК «Олимпийский».