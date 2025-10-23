Доставка контейнерами из Китая подорожала на 10%

Ужесточение досмотров на казахстанской границе раскачало ставки на прямые железнодорожные контейнерные перевозки. В условиях ограничений участники рынка вынуждены перераспределять грузопотоки. Тренд может сохраниться до конца года

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Стоимость доставки 40-футового (крупнотоннажного) контейнера в составе прямых поездов, следующих из Китая в Россию, подскочила на 10% за месяц с середины сентября, до $4,5–5,1 тыс. в зависимости от маршрута, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Причиной такого роста послужило усиление досмотров транзитных грузовиков с массовыми грузами (к ним относятся электроника, одежда, обувь и другие товары широкого потребления) на китайско-казахстанской границе. Аналогичная ситуация и с поездами — их направляют на досмотры, которые могут проводиться до месяца, тогда как обычно это занимало, по разным оценкам участников рынка, несколько суток или меньше. В результате контейнеропотоки переориентировались на погранпереходы Забайкальск и Наушки.

Что происходит на границе В середине сентября стало известно о многокилометровых пробках из грузовиков на трех таможенных переходах на границе Казахстана и России с обеих сторон. Речь шла о скоплении не менее 5 тыс. фур, застрявших в «мертвой» пробке. Позже в Федеральной таможенной службе эту ситуацию объяснили работой российских недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, не дающих команду перевозчику «ехать», остерегаясь, что их поймают на сером импорте «или даже контрабанде». Служба отмечала, что скопления есть только на выезде из России в Казахстан из-за проведения дополнительных проверочных мероприятий казахстанской стороной. По данным участников рынка, в конце сентября комитет государственных доходов Казахстана ввел обязательный таможенный досмотр всех грузов, прибывающих из Китая на железнодорожные станции Достык и Алтынколь.

Сложившаяся ситуация на казахстанской таможне и ряд других факторов в целом привели к спаду импортного контейнеропотока из Китая в Россию, который обычно в четвертом квартале находится на высоком уровне в преддверии российского Нового года. Но в этом году привычного всплеска не зафиксировано, констатировал в ходе презентации контейнерного индекса ЦЦИ Роман Шагалов, старший аналитик центра. При этом склады затоварены, поэтому пополнять запасы «нет смысла». Кроме того, на текущем спросе сказываются снижение покупательной способности и высокий валютный курс.

«Поэтому импорт остается на не очень высоких уровнях и сезонного роста контейнерного индекса (учитывает морской фрахт, железнодорожную перевозку, терминальные услуги, автодоставку до склада и пользование контейнером. — РБК) не произошло. В октябре он на самом деле все-таки вырос, однако связано это скорее не с увеличением контейнерного потока, а с такими несколько независимыми причинами от грузоперевозок в целом», — пояснил Шагалов, подразумевая сложности с транзитными поставками.

Как усиление погранконтроля повлияло на рынок

Опрошенные РБК участники рынка подтвердили рост ставок, отмеченный в ЦЦИ. Стоимость прямой железнодорожной доставки увеличилась до $5 тыс. за 40-футовый контейнер, сообщила РБК Анна Федорова, руководитель по маркетингу Optimalog. На досмотр на границе с Казахстаном попали все контейнеры компании, в связи с чем там приняли решение о прекращении размещения заказов через республику, хотя и на этом маршруте весьма незначительный объем.

По данным источника РБК на транспортном рынке, досмотр одного контейнера обходится примерно в $470. В связи с этим некоторые компании, в том числе и крупные, перенаправляют расходы на заказчиков перевозки, так как ранее досмотры не носили массового характера. Андрей Коренских, начальник отдела железнодорожных перевозок ModernWay, называет приведенную ставку минимальной, добавляя, что в зависимости от разных условий досмотра она может увеличиваться на 10, 20 и «даже 100%». «К тому же к ставке необходимо добавить и стоимость хранения на терминалах в Казахстане», — говорит он.

В компании «ТрансГИД» кроме описанных причин, подстегивающих ставки на перевозку, указывают на дефицит порожних контейнеров из-за дисбаланса импорта и экспорта. Дополнительным фактором стала праздничная неделя в Китае 1–8 октября, приуроченная к Дню образования КНР и Празднику середины осени, когда оборот контейнеров традиционно снижается. «Существенного увеличения объема поставок прямыми поездами мы не наблюдаем. Скорее речь идет о перераспределении потоков — часть грузов переориентировалась с китайско-казахстанских переходов на маршруты через Забайкальск и Наушки, а также частично на море через порты Дальнего Востока. Спрос на товары из Китая остается стабильным и не превышает типичные сезонные значения», — пояснила Ксения Черникова, гендиректор «ТрансГИД».

При этом импорт из Китая «медленно» увеличивается относительно небольших объемов второго и третьего кварталов, сказал представитель ГК «Дело». Но такая динамика по-прежнему уступает трендам второй половины прошлого года. По оценке Федоровой, спрос на доставку из Китая вырос за последний месяц, количество заказов увеличилось примерно на 10% по отношению к сентябрю. В ModernWay, в свою очередь, констатируют снижение спроса к аналогичному периоду прошлого года из-за высокой ключевой ставки.

В ЦЦИ со ссылкой на экспедиторов сообщают, что поезда постепенно начинают выпускать, поэтому подорожание прямых контейнерных перевозок вряд ли станет долгосрочным трендом, однако участники рынка ожидают сдержанного роста. По прогнозам «ТрансГИД», тенденция сохранится как минимум до китайского Нового года (в следующем году он пройдет 17 февраля — 3 марта. — РБК).

РБК направил запросы представителям «РЖД Бизнес Актив» и «РЖД Логистика».