Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире

Первое место занял сооснователь и гендиректор американской компании NVIDIA Дженсен Хуан. Сегодня капитализация NVIDIA превышает $100 млрд. По данным Forbes, состояние Хуана оценивается в $4,6 млрд

Дженсен Хуан (Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg)

Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира. Первое место занял сооснователь, президент и гендиректор американской компании NVIDIA 56-летний Дженсен Хуан.

Хуан родился на Тайване, однако в возрасте десяти лет переехал к родственникам в США, где получил диплом инженера-электрика Университета Орегона. Потом он перебрался в Кремниевую долину и начал работать в компаниях-разработчиках процессоров AMD и LSI Corporation.

В 1993 году Хуан вместе с бывшим сотрудником Sun Microsystems Крисом Малаховски и приятелем Кэртисом Премом основали компанию NVIDIA, производящую видеокарты. Сумма инвестиций составила $40 тыс., сегодня капитализация NVIDIA превышает $100 млрд. По данным Forbes, состояние самого Дженсена Хуана оценивается в $4,6 млрд.

На второй строчке рейтинга HBR оказался сооснователь компании-производителя программного обеспечения Salesforce Марк Бениофф, занимающий этот пост с 2001 года. Председатель совета директоров французской Kering Франсуа-Анри Пино (год начало работы — 2005) занял третье место, президент Texas Instruments Ричард Темплтон (2004) — четвертое. Пятерку лидеров списка замкнул гендиректор Iberdrola Игнасио Галан (2001).

Последнюю 100-ю позицию рейтинга занял CEO канадской компании по управлению альтернативными активами Brookfield Asset Management Брюс Флэтт (2002).