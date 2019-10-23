Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах

Анализ потребительского поведения, проводимый X5 Retail Group, показал, что россияне меньше обращают внимание на цены и становятся более требовательны к удобству магазинов

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Значимость фактора цены при совершении покупок за последние семь лет значительно снизилась. По данным собственной аналитики крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и агрегированных данных исследовательской компании «Ромир», с 2012 года ее значение снизилось на 7 п.п., рассказал в интервью РБК главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Одновременно с этой тенденцией ретейлер заметил, что для покупателей все более важным становится фактор удобства.

«Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент. Но значимость критериев меняется», — говорит Шехтерман и приводит данные: если в 2012-м значимость цены составляла 60%, то сегодня уже 53%. По прогнозу ретейлера, в 2023 году значение этого фактора снизится примерно до 50%. При этом если в 2012 году значимость фактора удобства составляла 32%, то в 2023-м будет уже 45%.

«Это критерий, который меняет весь ретейл», — убежден Игорь Шехтерман.

Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина. В последнем опросе приняли участие более 10 тыс. покупателей из городов с населением более 500 тыс. человек, участники скан-панели домохозяйств компании (участники этого исследования сканируют штрихкоды всех купленных товаров, а они, в свою очередь, формируют базу данных скан-панели).