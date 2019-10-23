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Бизнес ,  
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Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах
Анализ потребительского поведения, проводимый X5 Retail Group, показал, что россияне меньше обращают внимание на цены и становятся более требовательны к удобству магазинов
X5 Retail Group FIVE ₽2 042 -0,12% Купить
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Значимость фактора цены при совершении покупок за последние семь лет значительно снизилась. По данным собственной аналитики крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и агрегированных данных исследовательской компании «Ромир», с 2012 года ее значение снизилось на 7 п.п., рассказал в интервью РБК главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Одновременно с этой тенденцией ретейлер заметил, что для покупателей все более важным становится фактор удобства.

«Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент. Но значимость критериев меняется», — говорит Шехтерман и приводит данные: если в 2012-м значимость цены составляла 60%, то сегодня уже 53%. По прогнозу ретейлера, в 2023 году значение этого фактора снизится примерно до 50%. При этом если в 2012 году значимость фактора удобства составляла 32%, то в 2023-м будет уже 45%.

«Это критерий, который меняет весь ретейл», — убежден Игорь Шехтерман.

Бизнес
Глава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»

Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина. В последнем опросе приняли участие более 10 тыс. покупателей из городов с населением более 500 тыс. человек, участники скан-панели домохозяйств компании (участники этого исследования сканируют штрихкоды всех купленных товаров, а они, в свою очередь, формируют базу данных скан-панели).

Хотя стоимость продукции пока остается ключевым фактором в потребительском поведении, ретейлер отмечает: покупателю важно то, насколько удобно с точки зрения скорости совершать покупку — может ли он, используя цифровые инструменты, быстро посмотреть цену в магазине, максимально ли автоматизирован customer journey (потребности и поведение аудитории при совершении покупок. — РБК). В тренд удобства входит и изменение покупательских предпочтений в сторону выбора готовой еды. И хотя в России пока только 12% населения едят вне дома, как отмечает Шехтерман, этот тренд развивается настолько быстро, что ретейлеры уже «не могут не обращать на него внимания».

Автор: Анна Левинская
Теги: потребители, X5 Retail Group, Игорь Шехтерман
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