Саймон Синек: «Большинство руководителей вредят своим компаниям»

Эксперт по лидерству рассказал, за что надо любить конкурентов и почему KPI не позволяет оценить эффективность персонала. Изменив свое отношение к коллективу, можно вместе с коллегами придумать и внедрить новые решения

Саймон Синек (Фото: Simon Sinek / Facebook)

Когда вы играете в бесконечную игру с установками, к которым привыкли, играя в игры конечные, вы стараетесь выиграть. Но в бесконечной игре нет такого понятия, как выигрыш. Гонясь за победой, вы приходите к очень предсказуемому и плачевному итогу — теряете доверие команды, которая перестает с вами сотрудничать, и перестаете развиваться.

Бизнес — это бесконечная игра. В бизнесе нет никакого строго оговоренного числа соперников: к отрасли, в которой вы работаете, все время присоединяются новые компании. Нет единого способа вести свой бизнес — каждый может делать это, как считает нужным. И главное — в бизнесе не существует такого понятия, как выигрыш. Я разговариваю с директорами компаний много лет и все время слышу в их речи фразы вроде «быть номером один», «быть лучшим», «победить конкурентов». Что это значит? Что большинство руководителей в действительности вредят своим компаниям через неправильные установки.

Сотрудники компаний, которым удается хорошо играть в бесконечную игру, обычно готовы жертвовать своим временем и силами ради общей цели. Они останутся работать у вас, даже если им предложат более высокую зарплату в другом месте. Они готовы проводить на работе часы, которые могли бы отдать своей семье, потому что чувствуют: оно того стоит. Справедливый мотив заставляет людей работать не покладая рук, даже если они понимают, что их цель недостижима.

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