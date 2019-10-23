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Премия РБК ,  
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Саймон Синек: «Большинство руководителей вредят своим компаниям»
Эксперт по лидерству рассказал, за что надо любить конкурентов и почему KPI не позволяет оценить эффективность персонала. Изменив свое отношение к коллективу, можно вместе с коллегами придумать и внедрить новые решения
Саймон Синек (Фото: Simon Sinek / Facebook)

Когда вы играете в бесконечную игру с установками, к которым привыкли, играя в игры конечные, вы стараетесь выиграть. Но в бесконечной игре нет такого понятия, как выигрыш. Гонясь за победой, вы приходите к очень предсказуемому и плачевному итогу — теряете доверие команды, которая перестает с вами сотрудничать, и перестаете развиваться.

Бизнес — это бесконечная игра. В бизнесе нет никакого строго оговоренного числа соперников: к отрасли, в которой вы работаете, все время присоединяются новые компании. Нет единого способа вести свой бизнес — каждый может делать это, как считает нужным. И главное — в бизнесе не существует такого понятия, как выигрыш. Я разговариваю с директорами компаний много лет и все время слышу в их речи фразы вроде «быть номером один», «быть лучшим», «победить конкурентов». Что это значит? Что большинство руководителей в действительности вредят своим компаниям через неправильные установки.

Сотрудники компаний, которым удается хорошо играть в бесконечную игру, обычно готовы жертвовать своим временем и силами ради общей цели. Они останутся работать у вас, даже если им предложат более высокую зарплату в другом месте. Они готовы проводить на работе часы, которые могли бы отдать своей семье, потому что чувствуют: оно того стоит. Справедливый мотив заставляет людей работать не покладая рук, даже если они понимают, что их цель недостижима.

Полную версию материала читайте на «РБК Prо»

Если вы умеете мотивировать своих сотрудников на высокие результаты и добиться успеха в бизнесе, предложите своего номинанта на Премию РБК: выдвигайте своего кандидата — человека, чьи достижения в 2019 году считаете исключительными, — в специальной форме на сайте Премии РБК до 1 ноября.

Теги: премия РБК, KPI
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