В Италии умер сооснователь Benetton Group Джильберто Бенеттон

Джильберто Бенеттон, один из основателей компании Benetton Group и бренда одежды United Colors of Benetton умер на 78-м году жизни. Он был средним братом в семействе Бенеттон, до 2012 года управлявшего компанией

Фото: Luca Bruno / AP

Джильберто Бенеттон, представитель семьи, основавшей Benetton Group, умер в Италии в возрасте 77 лет. Об этом сообщает итальянское агентство ANSI.

По данным агентства, перед смертью предприниматель долго болел и несколько дней назад был госпитализирован в городе Тревизо из-за пневмонии, позднее его состояние еще более ухудшилось.

По оценке журнала Forbes, состояние Джильберто Бенеттона составляло $2,7 млрд. Таким образом, он находился на 652-й строчке списка богатейших людей мира, и на 12-м месте — в списке богатейших людей Италии.

Джильберто был одним из четырех братьев и сестер семьи Бенеттон, основавших в 1965 году одноименную компанию и известный модный бренд. Главным основателем компании считается Лучано Бенеттон, изначально ставший работать в семейном магазине одежды чтобы помочь овдовевшей матери.

В июле 2018 года скончался младший представитель семейства Бенеттон — Карло. Причиной его смерти стал рак.