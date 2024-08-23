«Дочка» «Росатома» купила бывшее французское производство нейтрализаторов

Предприятие «Росатома» приобрело 50% производителей систем очистки выхлопных газов и автокомпонентов. Раньше актив принадлежал французской Faurecia, прекратившей работу в России в прошлом году

Фото: Chamil / Shutterstock

ООО «Русатом Химия», «дочка» АО «ТВЭЛ» (консолидирует ряд активов топливного дивизиона «Росатома» по направлению «Специальная химия»), приобрело 50% в производителе нейтрализаторов для очистки выхлопных газов и комплектных выхлопных систем ООО «Формат Экологичные Решения» (ФЭР). Об этом РБК сообщил источник в атомной отрасли, а также подтвердил источник на рынке автокомпонентов.

РБК направил запросы в «Росатом» и ФЭР.

«Формат Экологичные Решения» занимается производством автокомпонентов и системами очистки выхлопных газов, предприятие расположено в Тольятти. До января 2024 года компания принадлежала французскому производителю автокомпонентов Faurecia, работавшего в России с 2005 года и решившего в начале прошлого года покинуть российский рынок. По итогам первого полугодия 2023 года компания оценила свои расходы, связанные с прекращением деятельности в России, в €204,3 млн.

Тольяттинские активы перешли под контроль менеджмента местного представительства. Собственником 100% долей ООО «Форесия автомобильные решения» и ООО «Форесия экологичные решения» стало ООО «Формат Инвест», основные владельцы которого — гендиректор пяти российских «дочек» Faurecia Татьяна Громова (35%) и операционный директор Faurecia в России Оливье Гриненберже (35%). Еще по 7,5% — у Николая Афанасьева, Марины Давыденко, Евгении Бурцевой и Ильи Панина. Как уточняет источник РБК в атомной отрасли, сейчас производство в Тольятти полностью локализовано: «Это уже 100% российский бизнес, никакого участия французов нет».

Эта сделка соответствует заявленной бизнес-стратегии «Росатома», считает Илья Плисов, член правления Союза автосервисов России. По его мнению, экспертиза и возможности купленного предприятия дополнят экологическую составляющую бизнеса госкорпорации, в рамках которой развиваются химические методы работы с отходами различных типов. Покупка такого актива носит стратегическое значение, добавляет Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс». Для «Росатома», с учетом его компетенций «в качестве технологического лидера», ФЭР нужен как площадка для реализации импортозамещающего НИОКР компании. По оценке эксперта, доля ФЭР на российском рынке катализаторов (систем очистки отработанных выхлопных газов) занимает 60-70%.

На начало 2022 года Faurecia имела пять юрлиц, на которые были записаны заводы в Тольятти, Калуге и Санкт-Петербурге. Помимо двух компаний, приобретенных «Формат Инвестом», это АО «Форесия интериор Тольятти», ООО «Форесия интериор Луга» и ООО «Форесия аутомотив девелопмент». Основными покупателями продукции группы Faurecia в России являлись «АвтоВАЗ» в альянсе с Renault-Nissan, южнокорейские Hyundai и Kia с автозаводом в Санкт-Петербурге и Volkswagen с заводом в Калуге. Также концерну принадлежало российское ООО «Хелла».

По итогам 2023 года выручка ФЭР снизилась на 20,7%, до 2,3 млрд руб., чистая прибыль выросла на 181,2% и составила почти 518 млн руб. По оценке Худалова, стоимость актива «вряд ли превышает» 5 млрд руб. Плисов же считает, что «по косвенным признакам» 50%-ая доля в ФЭР могла обойтись покупателю примерно в 1 млрд руб. «Капитализация ФЭР на конец 2023 года составляла около 1,5 млрд руб., при этом выручка за 2023 год составила 2,2 млрд руб.», — поясняет эксперт.

Рынок катализаторов соответствует числу автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания, выходящих с конвейера, говорит Плисов. Это означает, что почти каждый автомобиль сейчас укомплектован такой системой. Доля «Росатома» же на рынке автокомпонентов невелика. «Даже для своего имиджевого проекта электроавтомобиля «Атом» (начать производство планируется в июле 2025 году, цена базовой версии оценивается в 3,3 млн руб.) комплектующие планируется использовать преимущественно зарубежные. Для этого часть команды работающей над проектом размещена в Китае», — уточняет Плисов.

Меры поддержки производства автокомпонентов в России помогают крупным предпринимателям обращать внимание на «подобные активы». «Мы видим как сразу несколько корпораций собирают свой «флеш-рояль» из предприятий, которые производят конвейерные автокомпоненты. Фонд развития промышленности предоставляет под них беспрецедентные меры государственной поддержки, а автопроизводители бьются за баллы локализации», — заключает Плисов.