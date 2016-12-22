Deutsche Bank потребовал от правительства России сведения «о вашей фирме»

Deutsche Bank в рамках практики Know your customer отправил в правительство России письмо с просьбой предоставить «самую свежую информацию от вашей фирмы»

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Лондонское отделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо, в котором сообщило, что в рамках практики ​«знай своего клиента» (Know your customer, KYC) анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо. Представитель Минфина подтвердил получение письма.

KYC подразумевает, что банк идентифицирует клиента перед проведением каких-либо операций. Информация о клиентах должна периодически обновляться, отмечает Deutsche Bank, ссылаясь в письме на собственную политику. При этом банк в письме называет российское правительство «фирмой».

«Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, — приводит газета выдержку из письма. — Может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения». Банк попросил связаться в течение 30 дней, которые уже прошли.

Два чиновника финансово-экономического блока сказали «Ведомостям», что правительство не стало отвечать банку, но от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало. Источник газеты добавил, что Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. Другой собеседник газеты — топ-менеджер международного инвестбанка — предположил, что правительство осталось в базе данных Deutsche Bank и это письмо ему пришло по ошибке.

В Deutsche Bank газете сказали, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».