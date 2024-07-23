ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за лекарства от диабета
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» российской фармацевтической компанией «Акрихин». Соответствующий приказ руководитель службы Максим Шаскольский подписал 12 июля (копия документа есть у РБК). В ФАС подтвердили возбуждение дела в отношении «Акрихина».
Поводом для дела стал тот факт, что «Акрихин» вывела в оборот 22 партии препарата для лечения сахарного диабета «Фордиглиф» — аналога оригинального лекарства «Форсига» англо-шведской AstraZeneca, рассказал РБК представитель этой компании. «Форсига» защищено патентом до мая 2028 года, уточнили в AstraZeneca. Представитель «Акрихина» сообщил РБК, что в компании знают о возбуждении дела, но с его материалами еще не ознакомились, поэтому от комментариев отказался.
Нарушения патентного законодательства «являются гонкой за краткосрочной выгодой в ущерб здоровью людей», заявили в AstraZeneca. Инновационные препараты дают пациентам «шанс жить дольше» и «сохранять качество жизни» — если изобретения не будут защищены, ими начнут пользоваться все участники рынка, и у разработчиков «не останется стимула инвестировать», утверждает представитель компании. Факт возбуждения дела ФАС он называет «очень значимым» — в компании ожидают «принятия мер, которые станут ориентиром для отрасли и помогут прекратить поток патентных нарушений».
О чем спорят производители лекарств
«Форсигу» назначают пациентам с сахарным диабетом второго типа, в том числе с установленным диагнозом сердечно-сосудистого заболевания или рисками соответствующего заболевания. Это лекарство уже давно служит поводом для споров между AstraZeneca и другими фармкомпаниями. Изначально оно было защищено патентом, выданным в 2003 году и действовавшим до 2023 года, но в 2021 году AstraZeneca зарегистрировала новый патент до 2028 года, а от старого отказалась.
Тогда же словенская компания-производитель дженериков KRKA попыталась оспорить новый патент в палате по патентным спорам, но там ей отказали. В 2022 году эта компания обратилась в арбитражный суд, первая инстанция которого также отказала в удовлетворении требований. Но в октябре 2023 года апелляция обязала Роспатент еще раз рассмотреть возражения KRKA на регистрацию нового патента, после чего AstraZeneca, в свою очередь, обратилась в Верховный суд.
На этом фоне компания «Акрихин» в апреле 2024 года вывела в оборот первые партии своего аналога «Форсиги», в связи с чем AstraZeneca пожаловалась на нее в Следственный комитет. Рассмотрение этого обращения до сих пор продолжаются, уточнили РБК в иностранной компании. При этом разбирательство AstraZeneca с KRKA закончилось победой англо-шведской компании: 4 июля этого года Верховный суд признал патент AstraZeneca законным.
По данным аналитической компании DSM Group, в 2023 году в России было продано 5,6 млн упаковок «Форсиги» на 15,2 млрд руб. За последние два года объем реализации препарата вырос в три раза в натуральном выражении и в четыре — в денежном. Более половины всех продаж «Форсиги» приходится на госзакупки, которые проводятся для обеспечения бесплатной терапией льготников. Оставшаяся часть продается в аптеках, где пациенты приобретают препарат самостоятельно. В общем объеме продаж всех лекарств от диабета (и в коммерческом сегменте, и в рамках госзакупок) на долю «Форсиги» приходилось в прошлом году 6% в упаковках и почти 26% в денежном выражении.
Объемы производства «Форсиги» сейчас «полностью удовлетворяют потребности российской системы здравоохранения», уверяют в AstraZeneca. Иностранная компания выпускает препарат на собственном заводе компании в Калужской области. В 2023 году было выпущено 222 млн таблеток этого лекарства.