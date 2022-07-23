Reuters рассказал об использовании детского труда на заводе Hyundai в США

Агентство Reuters описывает эпизод, когда на дочернем заводе Hyundai в Алабаме работали 13-летняя девочка из Гватемалы и два ее брата 12 и 15 лет. Это подтвердили их отец и полиция

Фото: Joshua Schneyer / Reuters

Дочернее предприятие южнокорейской компании Hyundai Motor в штате Алабама (США) использовало детский труд, пишет агентство Reuters со ссылкой на полицию, семью несовершеннолетних рабочих, а также действующих и нынешних сотрудников предприятия.

Речь идет о SMART Alabama LLC, которая поставляет детали для флагманского сборочного завода Hyundai в США, расположенного в Монтгомери (административный центр Алабамы). В корпоративных документах Hyundai компания SMART указана как ее подразделение.

Информация о детском труде на заводе появилась в феврале, когда из дома гватемальской семьи в городе Энтерпрайз пропала 13-летняя девочка, пишет Reuters. Как оказалось, она вместе с братьями 12 и 15 лет работала на предприятии и пропускала школу. Это подтвердили их отец и местная полиция, которая уже уведомила об инциденте генеральную прокуратуру штата Алабама.

Агентство также поговорило с десятком нынешних и бывших сотрудников завода SMART, которые на условиях анонимности рассказали, что многие работавшие на заводе несовершеннолетние отказывались от учебы в пользу длительных смен. Сколько всего детей привлекали к труду на предприятии, какую зарплату они получали и какие были условия труда, агентству выяснилось не удалось.

Автопроизводитель Hyundai, комментируя ситуацию, заявил, что «не потерпит незаконной практики трудоустройства в любом подразделении». «У нас есть правила и процедуры, которые требуют соблюдения всех местных, государственных и федеральных законов», — сказали в компании.

В SMART сообщили, что отрицают любые утверждения о сознательном найме сотрудников с нарушением закона. Там заявили, что при приеме на работу временных сотрудников полагаются на кадровые агентства, занимающиеся подбором персонала. Вопросы об упомянутых выше детях в компании оставили без ответа, сообщило агентство.