Глава Polymetal заявил о конце советской эпохи в добыче золота

Вместо того чтобы переплачивать за участки, открытые в советское время, Polymetal решил сфокусироваться на поиске новых месторождений. Продолжать «ленивую монетизацию» таких участков недопустимо, считает Виталий Несис

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Крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота Polymetal решил сфокусироваться на поиске новых месторождений драгоценных металлов вместо того, чтобы переплачивать за участки, открытые в советское время, рассказал в интервью РБК гендиректор Polymetal Виталий Несис.

«Авантюра — это когда вы платите многие сотни миллионов долларов за месторождение, запасы которого были поставлены на госбаланс к столетию В.И.Ленина» — заявил Несис.

«До настоящего времени задел, созданный в Советском Союзе, позволял либо вообще не заниматься геологоразведкой, а просто покупать близкие к готовности объекты, либо бурить в непосредственной близости от известных месторождений, — подчеркнул глава Polymetal. — И теперь эта эпоха заканчивается, особенно в золоте».

По его оценке, российские компании «только сейчас просыпаются, в то время как западные занимаются геологоразведкой уже десять лет точно».

По его словам, компания концентрируется на геологоразведке: «Все больше занимаемся площадной геологоразведкой с использованием аэрогеофизики и считаем, что вероятность открыть новое месторождение мирового уровня выше, чем шанс купить что-то на рынке готовых активов». Polymetal будет тратить на эти цели около $4 млн в год.

«Если создать портфель долгосрочных региональных геологоразведочных проектов и установить четкие правила их оценки и отсева, успех рано или поздно придет», — уверен Несис.

Ученые-геологи в недавно опубликованной работе «Возможности крупномасштабных аэрогеофизических съемок при поисках коренных источников золота и платины в Республике Карелия» также указывают, что геологическая отрасль не в состоянии полностью компенсировать выбывающие запасы золота — снижаются объемы геологоразведочных работ по их воспроизводству со стороны как государства, так и частных компаний.