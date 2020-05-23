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Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.

«Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ее некоторые дочерние компании в США и Канаде подали добровольные ходатайства о реорганизации в соответствии с Главой 11 в Суд США по делам о банкротствах округа Делавэр», — говорится в сообщении Hertz.

Состояние компании ухудшилось после того, как распространение COVID-19 обрушило спрос на аренду машин и привело к резкому снижению выручки. В сообщении компании говорится, что она предприняла срочные меры для защиты здоровья сотрудников, а также для того, чтобы снизить несущественные расходы и сохранить ликвидность. Тем не менее, неопределенность, в которой находится рынок, а также отсутствие четкого понимания сроков восстановления доходов на прежнем уровне, привели к такому итогу, отмечается в сообщении.

Материал дополняется.

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Источник: JHU
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