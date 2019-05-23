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Бизнес ,  
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Власти Подмосковья закупят лекарства в обмен на инвестиции в производство
Московская область ищет поставщика жизненно важных лекарств на 1,7 млрд руб. Условие контракта — локализация производства с минимальным объемом инвестиций в 1 млрд руб. До сих пор такие договоры заключались только в столице
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил конкурс на офсетный контракт по созданию производства и поставке жизненно важных препаратов для нужд региона. Заказчиком выступает областное министерство здравоохранения. Итоги конкурса будут подведены в июле.

Офсетный тип контракта подразумевает инвестиции компании — победителя тендера в создание или модернизацию уже действующего производства в обмен на договоры о поставке препаратов. Потенциальный инвестор в рамках контракта должен будет вложить не менее 1 млрд руб., все строительные работы необходимо завершить в течение двух лет после подписания документа. В свою очередь, из бюджета Московской области победитель в течение семи лет получит почти 1,7 млрд руб. Закупки начнутся после того, как локализация будет завершена.

Строгой привязки к месту нет, инвестор может локализовать производство в любом районе Подмосковья, уточнил РБК зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Какие лекарства будут локализованы

Подмосковье закупит у победителя конкурса 26 препаратов, среди которых будесонид, адалимумаб, флутиказон. Выбраны сложные с точки зрения технологии производства, дорогостоящие и наиболее востребованные для пациентов-льготников препараты, большинство из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, уточнил зампред правительства Московской области Вадим Хромов. По его словам, все эти лекарства могут производиться на одной площадке без каких-либо ограничений, среди них нет онкологических препаратов, требующих создания отдельного производства. Сейчас бóльшая часть бюджетных средств на закупку этих лекарств достается иностранным производителям, добавил чиновник.

До сих пор подобные офсетные контракты заключались только в Москве, напоминает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Первый московский офсетный контракт на 14 млрд руб. в прошлом году выиграл «Биокад», который обошел в конкурсе на поставку лекарств «Р-Фарм» Алексея Репика. Его заявка была отклонена из-за несоответствия требованиям конкурсной документации. Контракт обязал инвестора вложить не менее 3 млрд руб. Второй конкурс на офсетный контракт в Москве достался уже «Р-Фарму», с которым был подписан договор на 18,4 млрд руб. Минимальный объем инвестиций по контракту должен был составить 3 млрд руб., компания предложила увеличить их до 5,9 млрд руб.

Цена заявленного подмосковными чиновниками контракта значительно ниже, чем в столице, но и количество препаратов меньше, отметил Беспалов. По его мнению, сумма для создания полноценного производства слишком маленькая, поэтому скорее всего будет взята уже готовая производственная площадка, на которой проведут техническое переоснащение или дооснащение.

Участие было бы интересно «Фармстандарту» (у компании есть производство в области — «Биомед» имени И.И.Мечникова), «Нативе» (владеет производственной площадкой полного цикла в Красногорском районе) или «Биокаду» (владеет производственными комплексами в Красногорском районе и селе Любучаны), полагает собеседник РБК на фармацевтическом рынке, проанализировавший перечень препаратов. РБК направил запросы в указанные компании.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Полина Звездина
Теги: лекарства, фармацевтика, госзакупки
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