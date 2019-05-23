Власти Подмосковья закупят лекарства в обмен на инвестиции в производство

Московская область ищет поставщика жизненно важных лекарств на 1,7 млрд руб. Условие контракта — локализация производства с минимальным объемом инвестиций в 1 млрд руб. До сих пор такие договоры заключались только в столице

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Комитет по конкурентной политике Московской области объявил конкурс на офсетный контракт по созданию производства и поставке жизненно важных препаратов для нужд региона. Заказчиком выступает областное министерство здравоохранения. Итоги конкурса будут подведены в июле.

Офсетный тип контракта подразумевает инвестиции компании — победителя тендера в создание или модернизацию уже действующего производства в обмен на договоры о поставке препаратов. Потенциальный инвестор в рамках контракта должен будет вложить не менее 1 млрд руб., все строительные работы необходимо завершить в течение двух лет после подписания документа. В свою очередь, из бюджета Московской области победитель в течение семи лет получит почти 1,7 млрд руб. Закупки начнутся после того, как локализация будет завершена.

Строгой привязки к месту нет, инвестор может локализовать производство в любом районе Подмосковья, уточнил РБК зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Какие лекарства будут локализованы Подмосковье закупит у победителя конкурса 26 препаратов, среди которых будесонид, адалимумаб, флутиказон. Выбраны сложные с точки зрения технологии производства, дорогостоящие и наиболее востребованные для пациентов-льготников препараты, большинство из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, уточнил зампред правительства Московской области Вадим Хромов. По его словам, все эти лекарства могут производиться на одной площадке без каких-либо ограничений, среди них нет онкологических препаратов, требующих создания отдельного производства. Сейчас бóльшая часть бюджетных средств на закупку этих лекарств достается иностранным производителям, добавил чиновник.

До сих пор подобные офсетные контракты заключались только в Москве, напоминает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.