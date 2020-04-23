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Бизнес ,  
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Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

Из-за коронавируса деревообрабатывающая компания «Свеза» Алексея Мордашова допускает снижение объемов производства в 2020 году, заявил ее глава Анатолий Фришман. Рассматриваются варианты от сокращения на 20% до полной остановки
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Крупнейший в мире производитель березовый фанеры «Свеза», который поставляет продукцию в 80 стран мира, провел стресс-тесты по развитию своего бизнеса в зависимости от продолжительности и последствий ограничительных мер из-за коронавируса в разных странах. «У нас есть сценарии, которые предусматривают различные варианты снижения объемов производства: от 20% до фактически полной остановки», — заявил в интервью РБК гендиректор «Свезы» Анатолий Фришман.

В 2019 году «Свеза» выпустила 1,33 млн куб. м березовой фанеры и древесно-стружечных плит (ДСП), что на 9% меньше, чем годом ранее. Производство фанеры снизилось с 1,16 до 1,1 млн куб. (-5%). Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.

В каждом сценарии, и при сокращении производства на 20%, и при его полной остановке «Свеза» разработала определенные меры по снижению затрат, перераспределению объемов производства, а также меры защиты производства, чтобы компания оставалась стабильной, отметил Фришман. По его словам, у компания «мощная логистическая система», которая позволила ей даже в условиях такого кризиса сохранить устойчивость логистических цепочек поставок и по некоторым направлениям нарастить их объемы.

Интервью гендиректора «Свезы» Анатолия Фришмана можно прочитать в материале РБК Про.

«В принципе, в истории «Свезы» уже были ситуации, когда производство ненадолго останавливалось из-за отсутствия сырья или заказов. В самых худших сценариях остановки [производства] предусмотрены», — сказал топ-менеджер. Впрочем, пока большинство сценариев, которые прорабатывает «Свеза», «более или менее оптимистичные». Они предполагают снижение объемов, а не остановку производства или сокращение персонала, уточнил Фришман. Но «в целом мы подошли к этому году в неплохой финансовой форме. У «Свезы» нет долгов, мы финансово устойчивы, и остаемся такими во всех стресс-сценариях», подчеркнул он.

Глава «Свезы» сказал, что владелец компании Алексей Мордашов «всегда очень внимательно относится к бизнесу», в том числе к деревообрабатывающей компании. «Стандартные совещания и встречи с ним проходят постоянно», — отметил Фришман. «Безусловно, мы обсуждали и план Б, в котором предусмотрены и совсем негативные сценарии. Те варианты развития событий (включая остановку производства — РБК), о которых я вам рассказал, мы также проговорили с акционером, обозначили те точки, где необходимо его участие. Так что здесь рука на пульсе, все достаточно управляемо», — заключил он.

«Свеза» — крупнейший в мире производитель березовой фанеры, входящий в состав группы компаний «Севергрупп» Алексея Мордашова. Фанера используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании мебели и интерьеров. «Свезе» принадлежит поставщик ООО «Свеза-Лес» и семь комбинатов в Петербурге, Костромской, Вологодской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Алексей Мордашов, коронавирус
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