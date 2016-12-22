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Винил победил: в США продажи пластинок обогнали цифровые копии
Бизнес, 23 мар, 23:15
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Винил победил: в США продажи пластинок обогнали цифровые копии
Американские звукозаписывающие компании заработали в 2017 году на продаже виниловых пластинок и CD больше, чем на онлайн-дистрибуции композиций и альбомов. В России CD продаются сегодня на концертах как сувенирная продукция
Фото: Mel Evans / AP

Доходы компаний от продажи виниловых пластинок и музыкальных компакт-дисков в США в 2017 году впервые с 2011 года превысили доходы от продажи отдельных композиций и альбомов онлайн, следует из данных доклада американской Ассоциации звукозаписывающих компаний.

Пользователи в США за 2017 год скачали музыкальных композиций на $1,3 млрд, а на покупку CD и виниловых пластинок потратили $1,5 млрд, из которых $1,1 млрд приходится на CD, остальное — винил. При этом обе категории показывают снижение — продажи физических музыкальных носителей снизились на 3,7%, цифровых копий значительнее — на 25%.

Американцы все чаще делают выбор в пользу подписок на стриминговые музыкальные ресурсы, объясняют авторы доклада радикальное падение числа платных загрузок отдельных музыкальных треков и альбомов. В 2017 году общие доходы всех платформ, которые позволяют слушать музыку онлайн, выросли на 43%, до $5,7 млрд. В эту категорию Ассоциация звукозаписывающих компаний относит службы потокового аудио Spotify, Apple Music, Vevo, музыкальные каналы YouTube, а также платформы SoundExchange, Pandora Plus, SiriusXM и другие ресурсы, которые позволяют пользователям слушать музыку по подписке.

Доходы стриминговых сервисов сейчас составляют 65% от всего музыкального рынка США (в расчете не учитывается концертная деятельность), 17% занимают продажи музыки на физических носителях, 15% — платные скачивания. Еще 3% приходится на гонорары и выплаты за использование музыки в фильмах, трейлерах или играх.

Как слушают в России

Весь музыкальный рынок в России по итогам 2017 года мог вырасти только на 1%, до $557 млн, прогнозировала прошлым летом PwC в исследовании «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы». В 2015–2016 годах доходы российской музыкальной индустрии и вовсе падали, в основном из-за снижения интереса к живой музыке, то есть концертам. Это связано с ухудшением общеэкономической ситуации: население отдает предпочтение более дешевым видам развлечений, чем концерты, поясняет PwC. По итогам 2017 года доходы сегмента живой музыки, как и годом ранее, составили $490 млн.

Сегмент музыки в записи, напротив, растет — в основном за счет цифровизации. В 2017 году доходы в этом сегменте, по оценке PwC, увеличились почти на 9%, до $67 млн. По итогам 2017 года 84,2% активных интернет-пользователей старше 16 лет в городах с населением от 100 тыс. человек слушали и скачивали музыку онлайн, свидетельствуют данные Ipsos Comcon.

Выручка от продажи только в цифровом формате вырастет, по оценке PwC, к 2021 году до $56 млн при среднегодовом темпе роста 14,3%. Вместо покупки музыкальных записей пользователи все чаще будут подписываться на музыкальные сервисы, считают аналитики. По их оценке, совокупная выручка стриминговых сервисов в России в 2017 году достигла $22 млн.

Стриминговые сервисы обесценили онлайн-продажи отдельных синглов и альбомов, говорит руководитель продвижения музыкального сервиса «ВКонтакте» Роман Богаутов. По его мнению, модель потребления, когда человек покупал альбомы конкретных исполнителей и слушал только их, ушла. Сам формат прослушивания изменился: люди с большим интересом стали изучать новую музыку, согласен руководитель сервиса «Яндекс.Музыка» Андрей Гевак. По его словам, люди перестали ограничиваться только любимыми треками и готовы платить за сервисы, которые умеют подбирать музыку персонально, под разное настроение и для разных занятий.

Физические носители в России не так популярны, как в США. Дистрибуция CD в США, в отличие от России, до сих пор сильна, объясняет гендиректор Universal Music Russia Дмитрий Коннов. Диски продаются в крупных торговых сетях, и музыканты даже делают для них специальные версии своих альбомов, особенно хорошо продается на этом носителе в США музыка исполнителей, популярных 10–20 лет назад. В России, наоборот, за последние десять лет производство дисков сократилось почти на 90%. Сейчас CD продаются только на концертах в качестве сувенирной продукции, но в основном это касается выступлений российских исполнителей в регионах, рассказывает Коннов.

Виниловые пластинки при этом продаются стабильно хорошо последние пять лет и пользовались спросом даже после девальвации рубля в 2014 году, признает глава российского офиса Universal Music. По его словам, раньше их основными покупателями считались коллекционеры или любители «лампового» звука, но теперь винил получил более широкую аудиторию: его все чаще покупают в подарок.

Топ-10 самых продаваемых виниловых пластинок

По запросу РБК онлайн-магазин Ozon составил рейтинг самых популярных у россиян виниловых пластинок по итогам 2017 года (по оценке продаж на самом сервисе):

  • The Beatles. The Beatles In Mono
  • Creedence Clearwater Revival. The Complete Studio Albums
  • Deep Purple. The Vinyl Collection
  • Rammstein. XXI. 21st Anniversary Box Set
  • Pink Floyd. The Dark Side Of The Moon
  • Pink Floyd. Wish You Were Here
  • Queen. Studio Collection
  • Pink Floyd. The Wall
  • Владимир Высоцкий. Сборник
  • Pink Floyd. The Early Years 1965–1972
Авторы: Анастасия Демидова, Анна Балашова, Ирина Ли.
Теги: винил , музыка , стриминговый сервис , Universal Music Group
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