СМИ узнали о расследовании в Швейцарии дела против поставщика оружия ФСО

В офисе швейцарской государственной оборонной компании RUAG прошли обыски. По данным газеты Handelszeitung, они были связаны с делом о возможных «теневых» поставках предприятием оружия ФСО России

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Швейцарская федеральная прокуратура возбудила в отношении государственного оборонного предприятия RUAG дело, узнала газета ​Handelszeitung. По ее данным, компанию заподозрили в «теневых» поставках оружия в Россию. В рамках этого производства, как сообщили накануне в надзорном ведомстве Швейцарии, в офисе RUAG прошли обыски.

В ходе следственных мероприятий работники правоохранительных органов, как рассказал журналистам пресс-секретарь прокуратуры Андре Марти, изъяли документацию, а также «различные информационные носители». «Прокуратура открыла уголовное дело из-за нарушения [RUAG] закона о военном имуществе, недобросовестного ведения дел, а также из-за возможных недобросовестных действий при управлении предприятием», — пояснил он (цитата по Tribune de Geneve).

В компании, комментируя произошедшее, сообщили, что после ознакомления с материалами дела RUAG «немедленно начала внутреннее расследование». В рамках этого производства швейцарское оборонное предприятие полностью сотрудничает с местными властями, заверили в пресс-службе.

Дело в отношении RUAG, как стало известно Handelszeitung, было связано с контрактами, которые компания заключила с Россией. «Миллионные» сделки на поставку оружия, по версии прокуратуры, за спиной у своих работодателей с российской стороной подписали некий сотрудник RUAG Ammotec и представитель частного швейцарского банка Julius Baer (кредитная организация в документах была указана как партнер RUAG). Контракты, как замечает газета, выполнялись на протяжении многих лет, это, по данным швейцарской прокуратуры, также могло быть связано со взятками.

Вооружение RUAG, как выяснила Handelszeitung, в рамках этих сделок поставляла российской Федеральной службе охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность президента и правительства России. В частности, по данным издания, при активной поддержке со стороны швейцарской компании были модернизированы вертолеты MIL и Agusta Westland типа AW-139. Кроме того, в период с 2011 по 2015 год предприятие, как напоминает газета, снабдило ФСО приборами для наблюдения стоимостью $15 млн, которые способны и днем и ночью идентифицировать все наземные цели (эта техника была передана флоту). Как уточняет Handelszeitung, швейцарская компания также поставила пистолеты Sig Sauer и снайперские винтовки на несколько миллионов долларов.

В распоряжении швейцарской газеты, как поясняет Handelszeitung, оказалась электронная переписка участников схемы. Согласно ей объединить свои усилия, «используя связи, взятки и откаты», для продажи оружия, элементов защиты (в том числе бронежилетов) и микродронов для спецслужб в ряде государств решили швейцарский банкир, «который десятилетиями живет в России, его российская подставная компания» и менеджер RUAG, поясняет издание. Именно их Handelszeitung называет «ядром» преступной группы.

При этом все подписанные ими контракты, как уточняет Handelszeitung, сами по себе были законными и прошли необходимые процедуры одобрения госорганами. Однако менеджеры действовали втайне от своего руководства и получали комиссию за организацию сделок, поэтому швейцарская прокуратура считает сделки незаконными.

Приоритетными рынками для себя злоумышленники считали Россию, страны бывшего СНГ и Мексику. Так, с Россией контракт на поставку разного рода товаров, от автоматов до бронежилетов и приборов наблюдения, согласно материалам Handelszeitung был заключен в 2010 году. По оценкам подрядчиков, стоимость должна была составить от $50 млн до $150 млн, подчеркивает газета. При этом в рамках контракта по вертолетам, по данным газеты, «сотрудникам российской государственной компании, входящей в группу «Росатом», а также, возможно, некоторым членам руководства ФСО выплачивались взятки», несмотря на то что в соглашении о сотрудничестве «платежи третьим лицам» были исключены, подчеркивает Handelszeitung.

В настоящее время расследованием этого дела занимаются швейцарская прокуратура и российское антикоррупционное управление МВД, замечает издание. В Москве в феврале в рамках этого дела, по его данным, уже был допрошен сотрудник банка Julius Baer. В пресс-службе кредитной организации швейцарской газете заявили, что в банке «приняли к сведению» данные о произошедшем и в настоящее время расследуют эти инциденты.

RUAG Ammotec, подразделение RUAG, на своем сайте называет себя лидером европейского рынка по выпуску боеприпасов. Сама швейцарская государственная оборонная компания Rüstungs Unternehmen Aktiengesellschaft (RUAG) была учреждена в 1998 году. Ее штаб-квартира располагается в Берне. Предприятие поставляет широкий спектр авиационной техники и военного оборудования во многие страны мира, имеет собственные подразделения в Германии, Венгрии, Австрии и США.

Банк Julius Baer входит в одноименную швейцарскую банковскую группу. Она была основана в 1890 году​ и специализируется на частном обслуживании состоятельных клиентов. Рыночная капитализация группы в мае прошлого года оценивалась Forbes в $11,1 млрд.