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Группа ПИК Сергея Гордеева заинтересовалась покупкой «Западного порта»
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Группа ПИК Сергея Гордеева заинтересовалась покупкой «Западного порта»
Бизнес, 23 мар, 15:46
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Группа ПИК Сергея Гордеева заинтересовалась покупкой «Западного порта»
Крупнейший застройщик жилья в России, группа ПИК Сергея Гордеева, может получить новый проект в Москве. Компания обсуждает возможное партнерство по застройке около 320 тыс. кв. м в промзоне Западного речного порта
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Группа ПИК экс-сенатора от Пермского края Сергея Гордеева ведет переговоры о покупке проекта строительства ЖК «Западный порт» напротив «Москва-Сити» (земельный участок расположен на берегу Москва-реки и ограничен Заречной улицей, Шелепихинским мостом и Проектируемым проездом), рассказали РБК источники в риелторских и девелоперских компаниях, работающих в этом районе. Сейчас проект реализует ООО «Торговый дом «Шатер», подконтрольное семье председателя Союза грузин России Михаила Хубутии. ЖК находится на балансе АО «Порт-Сити», который, согласно данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит «Шатру».

Представитель Хубутии отметил, что «Шатер» ведет переговоры со многими компаниями, но никаких документов не подписано. Представитель группы ПИК отказался от комментариев.

«Речь идет о покупке более 50% в проекте, сейчас стороны находятся в финальной стадии заключения сделки», — утверждает топ-менеджер крупной риелторской компании. «Менеджеры группы ПИК регулярно присутствуют на строительной площадке ЖК, — говорит топ-менеджер другой компании. — Доходит вплоть до того, что они обсуждают снос уже построенной части проекта с тем, чтобы возвести на его месте полностью новый».

Проект ЖК «Западный порт» предполагает строительство 320 тыс. кв. м на 10,7 га, отмечает гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Из них на жилой комплекс приходится 176 тыс. кв. м, остальное должен занять офисный комплекс, апарт-отель и детский сад. Площадь подземного паркинга — около 77,2 тыс. кв. м. Сейчас застройщик получил разрешение на строительство первой из пяти очередей площадью 64,7 тыс. кв. м, следует из документов компании. Цена квартир здесь варьируется от 7,5 млн руб. до 33,3 млн руб. По данным ЦИАН, на конец февраля 2018 года в этом ЖК зарегистрировано 106 ДДУ, из которых 35 — с привлечением ипотечного кредита.

Объем инвестиций в проект может варьироваться от 15 млрд руб. до 20 млрд руб. без стоимости покупки, окупать их придется в условиях высоко конкурентного окружения, указывает партнер Colliers International Владимир Сергунин. С учетом продаваемой площади в 147,9 тыс. кв. м выручка девелопера может достигнуть около 31 млрд руб. (исходя из средней цены продаж в 210 тыс. руб. за 1 кв. м), а продажи растянутся на 7–8 лет, прогнозирует руководитель отдела исследований «ИРН-Консалтинг» Татьяна Бокачева.

Конкуренция в этом районе представлена в основном объектами в сегментах «бизнес» и «бизнес+», говорит Сергей Камлюк. «Если на площадку зайдет ПИК, то он, скорее всего, будет строить проект «комфорт-класса», что, с одной стороны, сделает его дешевле с точки зрения инвестиций, а с другой — повысит спрос», — рассуждает Камлюк.

Летом 2017 года газета «Коммерсантъ» написала, что проектом «Западного порта» интересуется группа ПСН братьев Ананьевых. Однако позже стало известно, что сторонам не удалось договориться.

На сайте «Шатер Девелопмент» указано, что среди его проектов реконструкция части здания Гостиного двора под гостиничный комплекс площадью 15 тыс. кв. м (компания также управляет одноименным торгово-выставочным комплексом), реконструкция апарт-отеля «Волга» на Большой Спасской улице в центре Москвы (44 тыс. кв. м), а также строительство гостиницы на Пречистенской набережной (16 тыс. кв. м).

Группа ПИК является крупнейшим в России застройщиком жилья. В 2017 году компания продала 1,84 млн кв. м, выручив 216,1 млрд руб. Основным владельцем группы является ее президент Сергей Гордеев с пакетом 74,6%. Еще 7,6% принадлежит банку ВТБ, в свободном обращении на Московской бирже находится 17,8% акций.
Автор: Алексей Пастушин.
Теги: Михаил Хубутия , Ананьевы , ГК «ПИК» , Сергей Гордеев
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