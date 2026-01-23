 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Суд удовлетворил иск Амурского ГПЗ к Linde из-за пожаров

Иск на сумму 85,7 млрд руб. был подан осенью 2024 года из-за пожаров на Амурском ГПЗ в октябре 2021 года и в январе 2022 года
«Газпром» GAZP ₽126,39 +0,52% Купить
Амурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Арбитражный суд Амурской области постановил удовлетворить иск ООО «Газпром переработка Благовещенск» против инжиниринговой компании Linde в связи с возгораниями на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), передает «Интерфакс».

Как уточнило агентство, судебные заседания проходили в закрытом режиме с ноября 2025 года. Истец аргументировал это наличием информации, которая относится к коммерческой тайне.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Арбитражного суда Амурской области.

Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) — газоперерабатывающее предприятие возле города Свободный Амурской области России. Проект принадлежит «Газпрому». Запуск завода состоялся 9 июня 2021 года.

Завод будет извлекать из природного газа сопутствующие метану газы: этан, пропан, бутан и другие более тяжелые фракции углеводородов, а также гелий, который далее поступает на гелиевый хаб во Владивостоке.

Как на Амурском ГПЗ вспыхнул газ. Видео
Общество

Иск на сумму 85,7 млрд руб. был подан в октябре 2024 года. Он был связан с нарушениями в проектировании и технической документации оборудования, которое поставляла Linde, что привело к пожарам на заводе в октябре 2021 года и в январе 2022 года.

8 октября 2021 года на Амурском ГПЗ в городе Свободный загорелся газовый факел. Происшествие произошло во время пусконаладочных работ — произошла разгерметизация оборудования с выбросом и возгоранием газа. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщало, что тогда на заводе произошел взрыв газа.

5 января 2022 года там же сработала штатная система пожаротушения в связи с локальным возгоранием газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Обошлось без пострадавших. По информации РЕН ТВ, взрыв произошел на установке 1-40 Р1.

В марте 2022 года Linde Group объявила, что прекращает работать над новыми проектами в России из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.

В октябре 2025 года «Газпром» подал еще один иск к Linde, он был зарегистрирован в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответчиками также проходят юридическая фирма Pinsent Masons и немецкая компания Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH. Других деталей не приводилось. Из картотеки известно, что судебное разбирательство отложили до 25 марта 2026 года.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Амурская область Амурский ГПЗ Газпром иски суд пожар
