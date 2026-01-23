Суд удовлетворил иск Амурского ГПЗ к Linde из-за пожаров

Иск на сумму 85,7 млрд руб. был подан осенью 2024 года из-за пожаров на Амурском ГПЗ в октябре 2021 года и в январе 2022 года

Амурский газоперерабатывающий завод (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Арбитражный суд Амурской области постановил удовлетворить иск ООО «Газпром переработка Благовещенск» против инжиниринговой компании Linde в связи с возгораниями на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), передает «Интерфакс».

Как уточнило агентство, судебные заседания проходили в закрытом режиме с ноября 2025 года. Истец аргументировал это наличием информации, которая относится к коммерческой тайне.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Арбитражного суда Амурской области.

Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) — газоперерабатывающее предприятие возле города Свободный Амурской области России. Проект принадлежит «Газпрому». Запуск завода состоялся 9 июня 2021 года. Завод будет извлекать из природного газа сопутствующие метану газы: этан, пропан, бутан и другие более тяжелые фракции углеводородов, а также гелий, который далее поступает на гелиевый хаб во Владивостоке.

Иск на сумму 85,7 млрд руб. был подан в октябре 2024 года. Он был связан с нарушениями в проектировании и технической документации оборудования, которое поставляла Linde, что привело к пожарам на заводе в октябре 2021 года и в январе 2022 года.

8 октября 2021 года на Амурском ГПЗ в городе Свободный загорелся газовый факел. Происшествие произошло во время пусконаладочных работ — произошла разгерметизация оборудования с выбросом и возгоранием газа. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщало, что тогда на заводе произошел взрыв газа. 5 января 2022 года там же сработала штатная система пожаротушения в связи с локальным возгоранием газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Обошлось без пострадавших. По информации РЕН ТВ, взрыв произошел на установке 1-40 Р1.

В марте 2022 года Linde Group объявила, что прекращает работать над новыми проектами в России из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.

В октябре 2025 года «Газпром» подал еще один иск к Linde, он был зарегистрирован в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответчиками также проходят юридическая фирма Pinsent Masons и немецкая компания Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH. Других деталей не приводилось. Из картотеки известно, что судебное разбирательство отложили до 25 марта 2026 года.