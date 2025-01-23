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Бизнес ,  
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Россияне оценили затраты на открытие своего дела

Открытие своего дела обходится в разную сумму в зависимости от сферы, считают россияне. Дороже всего начинать бизнес в строительстве, производстве, фермерстве и туризме — для этого, по их мнению, в среднем необходимо ₽5 млн

Стоимость открытия бизнеса в России во многом зависит от сферы, в наиболее популярных из них в начало своего дела потребуется вложить не менее 1 млн руб. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для поиска вакансий SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с середины декабря 2024-го по середину января 2025 года среди жителей 575 населенных пунктов. В нем приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов России.

Самыми дорогими отраслями для старта оказались производство, строительство, фермерство и туризм: по оценке россиян, чтобы начать в них свое дело, необходимо вложить в среднем 5 млн руб.

На втором месте — автосервисы, на их запуск и развитие потребуется в среднем 3,5 млн руб., показал опрос. Чтобы начать частную практику в медицинской сфере, в среднем на старте потребуется иметь 3 млн руб., считают опрошенные.

Чтобы начать свое дело в сфере IT, по мнению россиян, нужно в среднем 1 млн руб. Столько же нужно желающим открыть бизнес, связанный с продажами или спортом.

О желании открыть свое дело заявили более половины опрошенных (56%), 34%, напротив, отметили, что хотели бы работать по найму.

Чаще всего желающие открыть свое дело сообщали об интересе к сфере торговли (6%). На втором месте по популярности оказались производство, строительство, IT, медицина, искусство и beauty-индустрия (интерес к этим сферам проявили по 4% респондентов).

По 3% опрошенных заявили о желании открыть бизнес в образовательной сфере и сельском хозяйстве, по 2% — иметь автосервис, транспортную компанию, заведение общественного питания, гостиницу или фитнес-центр.

Женщины реже мужчин заявляли о желании развивать свой бизнес (50% против 62% соответственно). Мужчин чаще привлекали такие направления, как торговля, производство, IT, медицина, фермерство или автосервисы, а женщин — сферы искусства, красоты или образования.

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