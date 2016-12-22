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Маск предложил лишить себя зарплаты в Tesla на десять лет
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Маск предложил лишить себя зарплаты в Tesla на десять лет
Бизнес, 23 янв, 17:21
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Маск предложил лишить себя зарплаты в Tesla на десять лет
Илон Маск назначил себе новый показатель эффективности: за 10 лет стоимость Tesla должна увеличиться в 10 раз. Пока компания растет в цене, Маск не будет получать зарплату. Вместо этого он будет получать опционы на акции компании
Илон Маск (Фото: Carla Gottgens / Bloomberg)

Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск поставил перед компанией, специализирующейся на разработке электромобилей, ряд финансовых целей по росту выручки и капитализации. Чтобы убедить акционеров в том, что он намерен серьезно работать над их достижением, Маск решил отказаться от зарплаты, сообщает Bloomberg.

Вместо зарплаты в течение десяти лет он будет получать вознаграждение, привязанное к росту операционных показателей Tesla. Так, для того чтобы Маск получил первую премию, рыночная капитализация компании должна вырасти до $100 млрд. Следующие награды он будет получать по мере роста капитализации Tesla на каждые $50 млрд.

Всего, согласно плану Маска, за десять лет рыночная цена Tesla должна достигнуть $650 млрд. Это в шесть раз больше текущей стоимости крупнейшего в мире автопроизводителя Volkswagen AG. Текущая капитализация Tesla оценивается в $59,1 млрд, отмечает Bloomberg. Таким образом, согласно новому плану Маска, за десять лет Tesla должна подорожать в десять раз.

Работа главы Tesla будет оплачиваться в опционах на акции компании. При достижении каждой из ступеней Маск будет получать опционы на бумаги, которые соответствуют 1% от объема текущих размещенных акций Tesla.

Достижение заявленной цели должно поставить производителя электромобилей в один ряд с такими технологическими гигантами, как Alphabet Inc. и Microsoft Corp., заявляет агентство.

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Bloomberg отмечает, что этот шаг призван гарантировать инвесторам, что Маск будет уделять внимание развитию Tesla и проведет компанию через этап «быстрого роста», несмотря на то что у него есть обязательства перед другими проектами и многочисленные интересы в прочих областях. Так, например, Маск одновременно является генеральным директором космической корпорации Space Exploration Technologies и занимается развитием ряда других своих проектов, среди которых некоммерческая компания OpenAI, исследующая технологию искусственного интеллекта, и нейротехнологическая компания Neuralink.

Голосование акционеров компании за новую систему вознаграждения Илона Маска назначено на март. Документ также предполагает, что Маск останется генеральным директором Tesla и будет отвечать за конечный продукт. ​

Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, Калифорния. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Tesla , Илон Маск
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