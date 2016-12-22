Кирилл Шамалов на год вернется в правление «Сибура»

Причины возвращения самого молодого российского миллиардера в правление «Сибура» компания не комментирует

Кирилл Шамалов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Совет директоров «Сибура» на заседании в пятницу избрал Кирилла Шамалова седьмым членом правления на срок до февраля 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Кирилл Шамалов вышел из состава правления нефтехимического холдинга в 2015 году, после того как стал вторым крупнейшим акционером компании с долей более 20%, приобретя пакет акций у Геннадия Тимченко. При этом он остался в совете директоров холдинга. В «Сибуре» отказались комментировать причины возращения Шамалова в правление компании.

В апреле 2017 года Шамалов снизил долю в «Сибуре» до 3,9%. Пакет в 17% акций у него выкупил крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон, собрав таким образом 48,5% в холдинге.

Шамалов в 2016 году вошел в рейтинг Forbes, став самым молодым российским миллиардером (на тот момент ему было 34 года). Он занял 64-е место с состоянием $1,2 млрд. В этом году бизнесмен занял 74-ю строчку, журнал оценил его капитал в $1,3 млрд.

Кирилл Шамалов — сын давнего знакомого Владимира Путина Николая Шамалова. В середине 1990-х годов Шамалов-старший выступил одним из соучредителей дачного кооператива «Озеро» (среди соучредителей был и Путин). Николай Шамалов является совладельцем банка «Россия». До прихода в «Сибур» Кирилл Шамалов работал в «Рособоронэкспорте», «Газпроме» и Газпромбанке. В 26 лет Шамалов занял пост вице-президента «Сибура» по административной поддержке бизнеса. К 2014 году он стал владельцем более 4% акций компании, а в сентябре 2014 года ООО «Яуза 12», единственным владельцем которого был Шамалов, приобрело 17% акций «Сибура» у Геннадия Тимченко (доля Шамалова, таким образом, выросла до 21,3%). В интервью газете «Коммерсантъ» Шамалов утверждал, что для финансирования сделки он привлек кредит в Газпромбанке под залог принадлежащих ему активов (не уточняя при этом, каких). По словам Шамалова, он заплатил за долю в «Сибуре» исходя из рыночной оценки стоимости компании на тот момент (она составляла более $10 млрд).