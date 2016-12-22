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Danone обвинил Россельхознадзор в халатности при отборе проб молока
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Danone обвинил Россельхознадзор в халатности при отборе проб молока
Бизнес, 22 дек, 16:56
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Danone обвинил Россельхознадзор в халатности при отборе проб молока

Россельхознадзор допустил грубые нарушения при отборе проб и исследовании молока, произведенного предприятием АО «Данон Россия», говорится в поступившем в РБК заявлении компании. Danone отказалась признать результаты исследований и намерена обратиться в суд, уточнил РБК представитель российского офиса Danone.

В четверг, 21 декабря, Россельхознадзор сообщил, что обнаружил остатки антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке торговой марки «Простоквашино», произведенной вологодским филиалом АО «Данон Россия».

Вечером того же дня в Danone, говорится в сообщении компании, поступило электронное письмо от комитета ветеринарии Волгоградской области с протоколом исследования молока и запросом предоставить информацию о принятых компанией мерах по установлению источника антибиотиков в молочной продукции.

«Анализ протокола показал, что данное исследование было выполнено с грубейшими нарушениями», — утверждает Danone, уточняя, что исследование продукции проводилось через две недели после окончания ее срока годности (пробы были отобраны 21 ноября 2017 года, исследование было проведено 14 декабря, а компания узнала о нем 21 декабря). По закону такие исследования должны быть проведены не позднее чем через 24 часа после отбора проб, указывают в компании. «Вследствие этого мы не можем признать результат, предоставленный комитетом ветеринарии Волгоградской области, достоверным», — сказали в Danone.

«Мы считаем недопустимым для федерального органа исполнительной власти столь халатное отношение к проводимым исследованиям, а также действия Россельхознадзора по анонсированию сведений, наносящих вред репутации компании. Компания намерена обратиться ко всем возможным средствам правовой защиты своей репутации», — говорится в заявлении Danone. Danone уже готовит иск о защите деловой репутации, уточнила РБК вице-президент по корпоративным отношениям в России и СНГ Марина Балабанова.

В компании подчеркнули, что уверены в качестве и безопасности своей продукции, добавив, что «никакие вещества, содержащие тетрациклин, на заводах группы компаний Danone в России также не используются».

Россельхознадзор, по словам его представителя Юлии Мелано, готовит комментарий к заявлению Danone.

Ранее надзорное ведомство упрекнуло в преднамеренном использовании сырого молока с антибиотиками компанию PepsiCo, которой принадлежит Рубцовский молочный завод на Алтае. В Россельхознадзоре дважды выявили антибиотики тетрациклиновой группы в сыре «Ламбер», произведенном на этом предприятии, после чего запретили поставлять этот продукт на рынок стран ЕАЭС.

Конфликт Россельхознадзора с Danone и PepsiCo развивается на фоне усилий надзорного ведомства по внедрению системы электронной сертификации продуктов животноводства под названием «Меркурий». По замыслу Россельхознадзора система должна сделать рынок более прозрачным — защитить сырье от фальсификации и позволить отслеживать весь путь продукта, от поставок сырья до полки в магазине. В Danone и PepsiCo считают, что рынок не готов к внедрению системы. В середине ноября они предупредили о том, что из-за новой системы сертификации на продукцию животноводства в 2018 году вырастут цены на молоко.

Авторы: Елена Сухорукова, Наталья Новопашина.
Теги: Россельхознадзор , молоко , Danone
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