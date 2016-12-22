Бывший топ-менеджер «Рольфа» возглавил автодилера «АвтоСпецЦентр»

Бывший исполнительный директор группы «Рольф» Виталий Павловский перешел в «АвтоСпецЦентр» на должность управляющего директора. В 2018 году автодилер планирует децентрализовать управление группы

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Главным управляющим директором группы компаний «АвтоСпецЦентр» назначен Виталий Павловский. Об этом РБК рассказал представитель группы и подтвердил Павловский.

Группа «АвтоСпецЦентр», в которую входит 27 автосалонов в Москве и области, по итогам 2016 года заняла четвертое место по суммарной выручке и пятое по объему продаж новых автомобилей в рейтинге автомобильных дилеров России, составленном журналом «АвтоБизнесРевю». В 2016 году выручка группы составила 59,2 млрд руб., она продала 31,17 тыс. машин.

До последнего времени Павловский работал в автодилерской группе «Рольф» (по итогам 2016 года заняла третье место по выручке и первое — по объему продаж новых автомобилей) в качестве исполнительного директора.

Как пояснил РБК предправления и основной совладелец «АвтоСпецЦентра» Александр Халилов, в предыдущей структуре группы должности управляющего директора не было, а возложенные на Павловского функции выполняли различные люди: члены правления, директор по развитию бизнеса и инновациям и другие. «Сейчас нами было принято решение объединить управленческие функции в одну должность», — сказал он. По словам Халилова, в начале 2018 года в «АвтоСпецЦентре» будет внедряться новая структура управления. Речь идет о децентрализации, принятие решений будет осуществляться непосредственно в автосалонах — «на земле», сказал он, отказавшись раскрыть подробности новой структуры. Перед Павловским поставлена задача проанализировать финансовые и бизнес-процессы компании и выработать новый бизнес-план, добавил представитель группы.

«АвтоСпецЦентр» не первый раз меняет модель управления. С мая 2016 года, как сообщала газета «Коммерсантъ», ​27 дилерских центров группы были поделены по территориальному признаку на четыре дивизиона, во главе которых стали коммерческие директора. В декабре того же года «АвтоСпецЦентр» принял решение о централизации, повышая роль управляющих компаний, которым было поручено вести работу с импортерами.

Изменения в модели управления бизнесом «АвтоСпецЦентра» могут объясняться тем, что классическая система централизованного управления дивизионами не дала ожидаемых результатов, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, теперь модель дилера будет напоминать принцип перевернутой пирамиды: у дилерских центров будет больше свободы в принимаемых решениях. «Новый управляющий директор в отличие от сразу четырех коммерческих директоров сможет организовать соответствующий централизованный контроль и направлять операционные процессы между дилерскими​ центрами», — добавляет он.