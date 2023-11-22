РБК проведет конференцию о государственно-частном партнерстве в России
Представители российского предпринимательского сообщества и властных структур примут участие в организованной РБК конференции «ГЧП в России: синергия бизнеса и государства». Форум, посвященный вопросам развития государственно-частного партнерства (ГЧП), пройдет 12 декабря 2023 года в Центре событий РБК (Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7).
Конференция будет разбита на четыре тематические сессии:
- «ГЧП — вчера, сегодня, завтра» — текущее состояние рынка ГЧП в России и наличие новых ниш для его развития, существующие правовые и финансовые нормы, бюджетная эффективность, роль мер господдержки и управление рисками;
- «ГЧП в социальной сфере: экономика для инвесторов и эффекты для населения» — инвестиционная привлекательность проектов, стимулирование частных вложений, меры поддержки для создания социальной инфраструктуры, источники льготного фондирования проектов и взаимодействие с банками;
- «Технологии и инновации. Есть ли место для ГЧП?» — что необходимо для обеспечения технологического суверенитета и чем может помочь бизнес, особенности реализации проектов ГЧП в сфере промышленности, IT и инноваций, СЗПК, СПИК, льготные займы и другие меры поддержки, ожидания и сложности;
- «Ключевые аспекты подготовки проектов ГЧП. Без права на ошибку» — нормы законодательства о ГЧП, правоприменительная и судебная практика, особенности финансового и юридического структурирования проектов и т.д.
В конференции примут участие заместитель главы правительства Московской области Екатерина Зиновьева, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, первый зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы Сергей Морозов, глава департамента комплексного развития территорий Минстроя Мария Синичич, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский, президент группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, гендиректор «ДСК «Автобан» Алексей Андреев, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП ПАО Сбербанка Анна Багинская и др.
Подробнее узнать о том, как принять участь в конференции и приобрести билет, можно здесь.
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