Началось открытое голосование аудитории за номинантов Премии РБК

Пользователи рунета могут отдать голос за одного из 24-х финалистов Премии РБК. Победитель получит приз «Выбор аудитории РБК»

На странице Премии РБК открыто голосование за номинантов из шорт-листа. Каждый посетитель сайта может отдать голос за одного из 24 финалистов.

В номинациях «Предприниматель», «Инвестор» и «Визионер» представлены по два кандидата, категории «Менеджер» и «Стартапер» насчитывают по пять номинантов. Больше всего финалистов в номинации «Менеджер в социальной сфере» — восемь человек.

Проголосовать за понравившегося кандидата можно здесь. Голосование пройдет до 18:00 9 декабря.​

Номинант, который наберет больше всего голосов, на церемонии вручения Премии 10 декабря получит награду «Выбор аудитории РБК». Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале РБК.