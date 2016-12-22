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Самые быстрорастущие компании России: анонс свежего номера журнала РБК
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Самые быстрорастущие компании России: анонс свежего номера журнала РБК
Бизнес, 07:09
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Самые быстрорастущие компании России: анонс свежего номера журнала РБК
Журнал РБК публикует новый рейтинг 50 быстрорастущих компаний России. По традиции этот рейтинг обновляется чаще и радикальнее любых других
Фото: Владислав Шатило для РБК

В этом году из 50 участников прошлого рейтинга в новом осталось только семь, все они представляют розничную торговлю. Во главе долгожителей — челябинская сеть алкомаркетов «Красное & Белое», единственная компания, которая удержалась в рейтинге быстрорастущих пять лет подряд. Но в свежем рейтинге ее обошел главный конкурент, алкогольный ретейлер «Бристоль», который впервые стал участником рейтинга и сразу в первой пятерке. «Бристоль» принадлежит «табачным королям» и одним из самых непубличных российских миллиардеров — Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, основателям ГК «Меркурий». О том, как их алкогольной сети удается расти в среднем на 114% в год, можно узнать в материале «Взлет «Бристоля».

Еще один новичок рейтинга, компания «Эркафарм», в которую входят несколько аптечных сетей, намерен запустить производство лекарств под собственными торговыми марками. Среднегодовой рост выручки «Эркафарма» за последние три года составил 40%, выручка в прошлом году достигла 42 млрд руб., в сеть входит более 1,3 тыс. аптек. В то же время «Эркафарм» остается самым загадочным игроком фармацевтического рынка. О том, как небольшой дистрибьютор стал одним из лидеров фармацевтической розницы, читайте в материале «Империя «Эркафарм»

Мы не включаем в рейтинг иностранные компании, работающие в России, но составляем отдельный топ-15 «иностранцев», которые могли бы составить конкуренцию местным компаниям по темпам. Впервые среди них — российское подразделение сети ресторанов Burger King. Журнал РБК узнал, какую роль в экспансии сети играет ее провокационная маркетинговая компания, а также кто и как ее придумывает: об этом в материале «Король-хулиган».

В новом рейтинге всего одна компания из сектора интернет-торговли, который принято считать быстрорастущим, — «ВсеИнструменты.ру». Новичок рейтинга начинал бизнес на рынке товаров для дома и ремонта, когда эта ниша была сравнительно свободна, и до сих пор остается онлайн-магазином № 1 в своем сегменте. В 2017 году его выручка выросла на 66%, до 13,4 млрд руб. О том, как из студенческого проекта вырастить лидера онлайн-продаж инструментов, читайте в материале «Насверлили».

Второй год подряд новичком рейтинга становится чартерный авиаперевозчик. В прошлом году это была компания Azur Air (к слову, сохранившая место в рейтинге), в этом к ней добавилась Royal Flight — с 2014 по 2017 год ее выручка выросла вчетверо. Похоже, это не совпадение, а тенденция — обе авиакомпании аффилированы с турецкими туроператорами. За счет чего Royal Flight увеличила выручку в четыре раза, можно узнать из материала «Туристические летчики».

Также в номере — расследование о «массовых учредителях» в российском бизнесе. Каждая тридцатая отечественная компания сейчас оформлена на номинального собственника или директора. Еще несколько лет назад эта цифра была гораздо больше, но усилиями законодателей и налоговиков она постоянно снижается. Действительно ли зицпредседателей в стране становится все меньше или они научились скрываться? Журнал РБК изучил отчетность российских компаний, побеседовал с юристами и несколькими «массовыми учредителями» — подробности в статье «Номиналы».

Еще один герой рубрики «Крупный план» — владелец компании «Евродон» Вадим Ванеев. Три вспышки птичьего гриппа, гибель 3,5 млн индеек, продажа мяса по цене ниже себестоимости фактически разорили его бизнес. Долг компании превышает 28 млрд руб., в августе она допустила просрочку по кредиту ВЭБу, из-за чего в конце октября основной кредитор и владелец компании отстранил Ванеева от управления и начал искать покупателя для своих 74% долей. Обо всем этом — в материале «Казус Ванеева».

Эти и другие материалы читайте в свежем номере журнала РБК, который поступил в продажу 22 ноября.

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