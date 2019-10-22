«Ведомости» узнали о предложении изменить налоговый режим для холдингов

В РСПП считают, что России в этом вопросе надо приближаться к Европе, где условия для работы холдингов выгоднее

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Министерству финансов изменить систему налогообложения для крупных холдингов, сообщает газета «Ведомости». В частности, речь идет об освобождении от налога дивидендов в том случае, если их получатель в течение года владеет от 25% компании (в нынешней редакции речь идет о 50%).

Также РСПП просит смягчить условия освобождения от налогов дохода от инвестиций при выходе из капитала компании. Сейчас для этого нужно владеть пакетом акций не менее пяти лет, в письме этот срок предлагается сократить до года.

Указывая на необходимость изменений, в РСПП приводят в пример некоторые страны Европы, где налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России. В частности, речь идет о Нидерландах и Люксембурге, где зарегистрированы в том числе головные компании X5 Retail Group, Yandex, O’Key Group.

При этом в РСПП соглашаются с тем, что в России есть специальные административные районы (остров Русский в Приморском крае и остров Октябрьский в Калининградской области), где резиденты уже освобождены от налога на дивиденды, если их доля в компании более 15%. Однако, как считают в союзе, перерегистрация в российских офшорах грозит риском оказаться отрезанным от международной финансовой системы, от зарубежных партнеров и специалистов.

Как указывают «Ведомости», предложение снизить долю, владение которой позволяет не платить налог на дивиденды, обсуждалось экспертной группой проекта «Трансформация делового климата» в июне 2019 года, однако в проект распоряжения правительства не вошло. В Минэкономразвития при этом пообещали продолжить обсуждение.