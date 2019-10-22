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Премия РБК ,  
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Как Армани спасает свою империю в эпоху интернет-торговли
Бренду старой закалки во главе с Джорджио Армани все тяжелее продавать костюмы за $3 тыс. и конкурировать с онлайн-ретейлерами. Сотрудники модного дома — о том, как не понести убытки в неравном бою с интернет-торговлей
Джорджио Армани (Фото: Stefano Rellandini / Reuters)

С 2016 года доходы компании падают, и это может навести на мысль, что время успеха для Армани безвозвратно ушло. В последние годы его творения выпали из модной повестки. Настала эра ультраповседневных спортивных нарядов: теперь даже в престижных офисах люди все чаще наряжаются в толстовки, кроссовки и штаны для занятия йогой. А молодежь сдалась перед экстравагантными нарядами Gucci, о которых охотно пишет пресса. Более консервативные модные облачения остались не у дел. Не лучшим образом на бизнес повлияли закрытие множества американских универмагов и восход онлайн-торговли: не так-то просто продать в интернете сшитый по индивидуальным меркам костюм стоимостью $3 тыс.

«Когда ты так долго остаешься успешным, бывает очень сложно признать, что пришло время меняться, — говорит консультант в сфере товаров категории люкс Марио Ортелли. — Компания остается верна своим традициям, но она не успевает быстро среагировать на то, как меняется покупатель».

Теперь компания перестраивает бизнес, избавляясь от лишних брендов. Свое существование прекратят относящиеся к средней ценовой категории Armani Jeans и Armani Collezioni, а вещи, ранее продававшиеся под этими марками, окажутся в магазинах трех основных брендов компании. Так клиентам будет проще не запутаться в разнообразии линеек, а бизнес сможет упорядочить инвестиции в интернет-рекламу. «Мне кажется, я никогда не чувствовал себя таким энергичным и погруженным в работу. Но я реалист, — говорит Армани. — Я понимаю, что впереди еще очень много препятствий. И пожалуй, главное из них заключается в том, что мне может просто не хватить времени на все, чего я хочу добиться».

Полную версию материала читайте на «РБК Prо»

Даже если ваш бренд пока не оформился как всемирно известный дом моды, вы можете рассказать о ваших бизнес-успехах в заявке на Премию РБК: выдвигайте своего кандидата — человека, чьи достижения в 2019 году вы считаете исключительными, в специальной форме на сайте Премии РБК до 1 ноября.

Теги: Armani
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