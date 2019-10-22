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«Перекресток» начал продавать продукцию конкурирующего с ним «ВкусВилла»
Крупнейший российский ретейлер, X5 Retail Group, начал в своем онлайн-магазине Perekrestok.ru продавать продукцию конкурента — сети «ВкусВилл». Это прецедент в сетевой продуктовой рознице
X5 Retail Group FIVE ₽1 963 -3,99% Купить
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Онлайн-магазин Perekrestok.ru, который развивает X5 Retail Group, добавил в свой ассортимент продукцию «ВкусВилла». Сейчас на виртуальной полке ретейлера — 50 наименований продукции «ВкусВилла» под его собственной маркой «Избенка» из шести молочных категорий: творог и сырки, молоко, сметана и т.д. В ближайшее время ассортимент будет расширен до 382 позиций, пообещала руководитель направления электронной коммерции «ВкусВилла» Лариса Романовская.

Компании сотрудничают по модели маркетплейса, объяснил представитель X5 Retail Group. «ВкусВилл» самостоятельно привозит под конкретные заказы продукты в dark store, так называемый темный магазин, подобие склада, в котором собираются онлайн-заказы.

Сотрудничество выгодно обеим сетям, уверяет директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети «Перекресток» Леонид Довладбегян. По его словам, на фоне интереса к ЗОЖ популярность продуктов с ультракоротким сроком годности, на которых специализируется «ВкусВилл», растет. В свою очередь сотрудничество с X5 Retail Group даст «ВкусВиллу» новый канал дистрибуции.

Партнерство ретейлеров станет первым случаем, когда онлайн-проект одного розничного игрока станет каналом продаж для другого. Сейчас продукцию собственных торговых марок крупных ретейлеров можно встретить лишь в магазинах несетевой розницы, в том числе благодаря тому, что компании развивают оптовые и мелкооптовые направления бизнеса.

Сама по себе сеть «ВкусВилл» воспринимается потребителем как точка продаж, сервис, инфраструктура, зато бренд продукции «ВкусВилл» в восприятии покупателей явно ассоциируется с продуктами качественного и полезного питания, констатирует независимый аналитик рынка ретейла Наталья Колупаева.

Как X5 Retail Group развивает свой онлайн-маркетплейс, какова сейчас аудитория Perekrestok.ru и каким был первый опыт сотрудничества двух ретейлеров — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
Теги: ретейл, онлайн-ретейл, X5 Retail Group, «Перекресток», «ВкусВилл», партнерство
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