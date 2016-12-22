«Коммерсантъ» узнал о проблемах «Силовых машин» за рубежом из-за санкций

«Силовые машины» Алексея Мордашова попросили власти обсудить с властями Вьетнама контракт на строительство ТЭС. Из-за санкций компания лишилась крупных контрагентов и рискует получить штрафы

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С просьбой обсудить на российско-вьетнамской межправительственной комиссии контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» «Силовые машины» обратились к вице-премьеру Максиму Акимову, сообщает газета «Коммерсантъ». Компания указала на трудности, связанные с тем, что ее внесли в санкционный список министерства финансов США.

Из-за решения Вашингтона компания в итоге лишилась более полутора десятков крупных контрагентов, которым запрещено заключать с ней сделки. В их числе и американская GE.

В «Силовых машинах» указывают, что строительство двух энергоблоков из-за возникших проблем может теперь затянуться на полтора года. Это, в свою очередь, грозит компании штрафами за опоздание. В соответствии с контрактом за каждый день просрочки компании придется платить около $200 тыс. за один энергоблок.

Помимо этого, санкции привели и к проблемам со взаиморасчетами, поскольку у вьетнамских банков нет отработанной схемы транзакций с санкционными компаниями. Выходом из ситуации может стать дополнительное соглашение, в котором стоимость контракта будет переведена из доллара в евро. Также «Силовые машины» рассчитывают получить от Вьетнама госгарантию в качестве обеспечения для российских кредиторов либо снятия с компании обязательства по организации финансирования проекта.

В аппарате вице-премьера Акимова газете сообщили, что само заседание комиссии состоится в конце октября, однако отказались объяснять, что именно на нем будет обсуждаться.