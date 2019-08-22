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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
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Компания из России обвинила юриста в обмене ее данных на интимное видео
Новороссийское морское пароходство подало иск против юриста Дэниэла Холла, который, по версии российской компании, обменял ее документы на интимное видео, связанное с еще одним его клиентом
Дэниэл Холл (Фото: burfordcapital.com)

Новороссийское морское пароходство («Новошип», входит в государственную компанию «Совкомфлот») подало в Высокий суд Лондона иск на $91 млн к юристу международной инвестиционной компании Burford Capital Дэниэлу Холлу. Российская компания обвиняет его в обмене доверенных ему секретных документов на «видео интимного характера», которое касается американского бизнесмена Гарри Сарджанта III, пишет Financial Times.

По данным издания, Дэниэл Холл работает в Burford Capital сопредседателем подразделения, занимающегося вопросами корпоративной разведки, отслеживания активов и правоприменения. Помимо работы в рамках судебного разбирательства «Новошипа», он также вел дело Сарджанта.

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Дело, которое Холл вел для российской компании, связанно с конфликтом «Новошипа» и венесуэльского бизнесмена Уилмера Руперти. В иске, поданном «Новошипом» против Холла, говорится, что ему был предоставлен доступ к компьютерному файлу, содержащему «секретные данные», в том числе банковские выписки, касающиеся Руперти. Юрист использовал эти документы незаконно, обменяв их на видеозапись, отмечается в иске.

В настоящее время Руперти судится с «Новошипом», требуя от компании из России $91 млн за нарушение условий заключенного в 2016 году мирового соглашения. В иске «Новошипа» к Холлу указывается, что если компания проиграет дело против венесуэльского предпринимателя, то $91 млн ему должны будут выплатить Холл и Burford Capital.

В инвестиционной компании заявили, что в компании не несут ответственности перед «Новошипом» за какие-либо последствия, так как данные, о которых говорится в иске, «находятся в открытом доступе и не были конфиденциальными». Также в Burford Capital добавили, что основная претензия «Новошипа» безосновательна, а иск российской компании о возмещении убытков является предметом предварительного судебного разбирательства».

РБК направил запрос в пресс-службу «Совкомфлота».

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Совкомфлот», интим, видео, секретные документы
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