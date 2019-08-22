Медведев поручил поддержать производство рыбных консервов и лесных грибов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,71 -0,04 EUR Бирж. 72,86 -0,07 Brent 59,88 -1,43% USD Нал. 66,20 65,15 EUR Нал. 73,37 72,29 USD ЦБ 65,62 -0,64 EUR ЦБ 72,83 -0,67 EUR/USD 1,1085 +0,0001 BTC/USD Бирж. 10 124,03 -18,97 IMOEX 2 679,47 +0,21% RTSI 1 284,72 +0,35% DJIA 26 202,66 0% Nasdaq 7 976,74 -0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Доллар/Рубль ₽63 (-4,12%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,17%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Доллар/Рубль ₽63 (-4,12%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,17%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 65,62 (-0,64) Quote, 12:24
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 72,83 (-0,67) Quote, 12:24
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое Общество, 18:42 Минфин объяснил необходимость повышения налогов в нефтяной отрасли Экономика, 18:42 Суд отказался продлить арест счетов и имущества экс-министра Абызова Общество, 18:35 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 18:30 Кремль подтвердил контакты с Украиной насчет обмена пленными Политика, 18:22 Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста и нашел себе замену Технологии и медиа, 18:05 СК сравнит данные черных ящиков севшего на поле А321 с видео очевидцев Общество, 18:04 СМИ узнали о возможной дисквалификации рекордсмена мира в беге на 60 м Спорт, 18:02 Медведев поручил поддержать производство рыбных консервов и лесных грибов Бизнес, 18:00 В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью Политика, 18:00 Как электромобили и беспилотники меняют будущее энергетики Pro, 17:55 Пожар в цехе по производству свечей в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Общество, 17:53  NYT узнала о встрече Джулиани с помощником Зеленского из-за сына Байдена Политика, 17:51 Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Общество, 17:48
Бизнес ,  
0 
Медведев поручил поддержать производство рыбных консервов и лесных грибов
Кабинет министров расширил перечень продуктов, производители которых могут рассчитывать на господдержку. Получить льготные кредиты смогут предприятия, выпускающие рыбные консервы, мороженое и шоколад
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Правительство расширило перечень сельхозпродукции, производители которой смогут получить поддержку государства. Это следует из подписанного 21 августа председателем правительства Дмитрием Медведевым распоряжения, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник в аппарате правительства.

Документ вносит изменения в перечень продукции, упомянутый в ч. 1 ст. 7 закона «О развитии сельского хозяйства». Производители и переработчики этой сельхозпродукции, в том числе фермеры, индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, могут претендовать на получение льготных кредитов (при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в их общем доходе составляет не менее 70% за календарный год).

В перечень продукции, производство которой субсидируется государством, вошла новая категория — переработанная рыба и рыбные консервы, а также ракообразные и моллюски. Кроме этого господдержку теперь смогут получить сельхозпроизводители, которые занимаются заготовкой дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекарственных растений и других лесных пищевых ресурсов.

Расширился список и за счет новых видов продукции в уже существующих категориях. Так, на субсидии теперь смогут претендовать производители мороженого, макарон и аналогичных мучных изделий, какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара, пряностей и пищевой соли, обработанного чая и кофе, а также яиц. Кроме того, расширился перечень субсидируемого производства детского питания (теперь туда кроме мясных и хлебобулочных изделий входят молочные продукты для детского питания, фруктовые и овощные пюре, вода, рыбная продукция).

Помимо этого господдержка распространена на производство кормов для всех животных (в том числе несельскохозяйственных), солода, питьевой и минеральной воды, производителей продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья собственного производства (стеариновая кислота, животные масла, жиры и их нерафинированные фракции, ферментные препараты).

Что думают производители рыбных консервов и грибов

В 2019 году господдержка сельского хозяйства растет: на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию АПК планируется в этом году выделить 303,6 млрд против 254,1 млрд руб. в 2018 году, говорил в апреле вице-премьер Алексей Гордеев. При этом главная задача российских аграриев на этот год — наращивание экспорта сельхозсырья и продовольствия, подчеркивал Гордеев.

В получении субсидий могут быть заинтересованы небольшие рыбоперерабатывающие предприятия в регионах, у крупных игроков рынка нет острых проблем, связанных с получением кредитов, поэтому господдержка будет ими не очень востребована, считает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (в нее входят около 20 крупных компаний-импортеров и переработчиков рыбы и морепродуктов) Александр Фомин.

Дикорастущие грибы, ягоды и орехи относятся к пищевым продуктам, но сейчас те предприниматели, кто занимается их заготовкой, не могут получать субсидии в том числе потому, что не входят в реестр субъектов АПК, указывает президент союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. Вопрос об отнесении дикоросов к ведению Минсельхоза пока до конца не решен, сетует он.

По оценкам Рудакова, сейчас оборот рынка дикоросов в России составляет от 10 млрд до 30 млрд руб. (на входе к переработчику). Предприниматели могут получать дикоросы с арендованных в лесу участков, но основную часть лесных грибов, ягод и орехов заготавливает население и продает более крупным предпринимателям, в том числе фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам, говорит президент «Национального экоресурса». Сегодня на этом рынке работает около 20 крупных компаний (с годовым оборотом около 2–3 млрд руб.), 200 средних компаний (с оборотом в сотни миллионов), около 3–4 тыс. мелких игроков, которые выпускают упакованную продукцию в регионах, а заготавливают дикоросы для дальнейшей реализации около 3 млн чел. Но ресурс заготовки используется не больше чем на 10% и потенциал рынка в разы больше, считает Рудаков. Поддержка государства, по его мнению, нужна прежде всего в первичном звене заготовки: нужно стимулировать людей, чтобы они шли в лес и заготавливали больше. Помимо целевого финансирования на закупку дикоросов нужно также развивать инфраструктуру — дороги и электричество, подчеркивает Рудаков. По его словам, в Финляндии, где за дикоросами человек идет в лес от дороги с твердым покрытием километр, интенсивность заготовки дикоросов в 38 раз больше, чем в соседней Карелии, где такая дорогая занимает пять—семь километров.

Авторы: Кирилл Сироткин, Елена Сухорукова
Теги: господдержка, сельское хозяйство, распоряжение правительства ..., дикорастущие грибы
Материалы по теме
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Бизнес
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
Экономика
Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter