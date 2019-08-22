Медведев поручил поддержать производство рыбных консервов и лесных грибов

Кабинет министров расширил перечень продуктов, производители которых могут рассчитывать на господдержку. Получить льготные кредиты смогут предприятия, выпускающие рыбные консервы, мороженое и шоколад

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Правительство расширило перечень сельхозпродукции, производители которой смогут получить поддержку государства. Это следует из подписанного 21 августа председателем правительства Дмитрием Медведевым распоряжения, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник в аппарате правительства.

Документ вносит изменения в перечень продукции, упомянутый в ч. 1 ст. 7 закона «О развитии сельского хозяйства». Производители и переработчики этой сельхозпродукции, в том числе фермеры, индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, могут претендовать на получение льготных кредитов (при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в их общем доходе составляет не менее 70% за календарный год).

В перечень продукции, производство которой субсидируется государством, вошла новая категория — переработанная рыба и рыбные консервы, а также ракообразные и моллюски. Кроме этого господдержку теперь смогут получить сельхозпроизводители, которые занимаются заготовкой дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекарственных растений и других лесных пищевых ресурсов.

Расширился список и за счет новых видов продукции в уже существующих категориях. Так, на субсидии теперь смогут претендовать производители мороженого, макарон и аналогичных мучных изделий, какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара, пряностей и пищевой соли, обработанного чая и кофе, а также яиц. Кроме того, расширился перечень субсидируемого производства детского питания (теперь туда кроме мясных и хлебобулочных изделий входят молочные продукты для детского питания, фруктовые и овощные пюре, вода, рыбная продукция).

Помимо этого господдержка распространена на производство кормов для всех животных (в том числе несельскохозяйственных), солода, питьевой и минеральной воды, производителей продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья собственного производства (стеариновая кислота, животные масла, жиры и их нерафинированные фракции, ферментные препараты).