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Фонд «короля облигаций» потерял 40% активов за полгода
Бизнес, 22 авг, 22:51
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Фонд «короля облигаций» потерял 40% активов за полгода
С начала года инвесторы вывели из Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund $834 млн, а доходность его инвестиций составила -6,5%. Фонд находится под управлением Билла Гросса, известного как «короля облигаций»
Билл Гросс (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Активы фонда Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund под управлением финансиста Билла Гросса с начала 2018 года сократились на 40%, пишет Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании Morningstar.

По данным издания, инвесторы с начала года вывели из фонда в общей сложности $834 млн и под его управлением фонда осталось $1,25 млрд. Инвесторы выводят деньги из-за затянувшегося периода низких показателей, отмечает газета: доходность инвестиций фонда за первые семь месяцев 2018 года составила -6,5%. FT напоминает, что во время работы в инвестиционной компании Pacific Investment Management Co. (PIMCO) Билл Гросс управлял крупнейшим в мире фондом, инвестирующим в облигации, это был фонд размером $300 млрд. При этом в 2014 году, когда Гросс перешел в Janus Henderson, под управлением фонда тогда были активы на $178 млрд.

Финансист Билл Гросс продал часть своей коллекции марок за $4,5 млн
Бизнес

«Неудивительно, что он не может привлечь такое же потрясающее количество денег, как во время работы в PIMCO», — заявил изданию гендиректор Resource Management Рэнди Вэше, пояснив, что инвесторы не интересуются фондами, которые постоянно несут убытки.

FT отмечает, что Гросс, начав управлять Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund четыре года назад, лично вложил $700 млн, однако сколько именно из оставшихся в фонде $1,25 млрд сейчас принадлежат Гроссу, а сколько приходится на внешних клиентов, неизвестно.

Финансист Билл Гросс продал часть своей коллекции марок за $4,5 млн
Бизнес

Гендиректор инвесткомпании Janus Henderson (ей принадлежит фонд) Ричард Уэйл ранее выразил недовольство действиями Билла Гросса, заявив, что тот «ошибался и очень сильно». Уэйл высказал мнение, что главной ошибкой Гросса стала его сохраняющая уверенность в том, что инфляция «не выйдет из-под контроля». В январе годовая инфляция в США составляла 2,1%, в июле — 2,9%.

В 1971 году Билл Гросс, которого позже СМИ стали называть ​«королем облигаций», был одним из основателей инвестиционного фонда PIMCO. Перед уходом в Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund Грос неоднократно заявлял о своих разногласиях с с руководством PIMCO. В рейтинге миллиардеров Forbes Гросс на данный момент занимает 1284-е место с $1,5 млрд (в 2016 году занимал 906-е место с $2 млрд).

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Билл Гросс , Pimco
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