Сечин не исключил создания сети АЗС «Роснефти» в Германии

По словам исполнительного директора «Роснефти», компания уже поставляет свои нефтепродукты на немецкий рынок через партнеров, но не исключает, что в будущем сможет развить и собственную сеть автозаправок в Германии

Игорь Сечин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Роснефть» в будущем может начать развивать собственную сеть автомобильных заправок в Германии. Об этом в интервью на телеканале «Россия 1» рассказал главный исполнительный директор нефтяной компании Игорь Сечин.

На вопрос, как компания собирается продавать свои нефтепродукты немецким потребителям напрямую, о чем говорила ранее, Сечин ответил, что это уже происходит в настоящее время через сети АЗС партнеров.

«Мы, в принципе, это делаем, через сети — через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашения соответствующие: это и ВР, и Total. Но вполне возможно, что и будем развивать собственную сеть», — отметил глава российской компании.

В мае прошлого года «Роснефть» открыла в Берлине свой дочерний офис Rosneft Deutschland GmbH. Кроме того, российская корпорация владеет акциями трех крупных немецких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с общим объемом переработки 12,5 млн т нефти, что составляет более 12% мощностей Германии. Это PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт, земля Бранденбург, MiRO GmbH & Co. KG в городе Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг, и НПЗ Bayernoil RmbH в Нойштадте-на-Дунае.

Во время открытия «дочки» в Германии в «Роснефти» указывали, что у них в планах стать поставщиком не только углеводородов на немецкий рынок, но также товаров и услуг. Для этого компания готова инвестировать в АЗС, обеспечение авиатопливом, экспорт нефтепродуктов Германии на рынки соседних стран, а также в прямое обеспечение электроэнергией НПЗ.

В конце января Сечин приезжал в Германию, чтобы встретиться с партнерами и подписать соглашение между Rosneft Deutschland GmbH и немецкой Bitumina Handel GmbH & Co. KG на совместную переработку битума. После заключения договора он отметил, что Германия является для «Роснефти» одним из ключевых партнеров, которому за последние восемь лет она поставила 153 млн т нефти на общую сумму более €80 млрд.