Дом моды Chanel впервые за 108 лет раскрыл свои доходы и прибыль

В 2017 году чистая прибыль Chanel составила $1,79 млрд. Дом моды был основан в 1909 году, не является публичной компанией и не обязан раскрывать данные

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Совокупная выручка дома моды Chanel в прошлом году составила $9,62 млрд, что на 11,5% превышает показатель 2016-го, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на отчетность компании. Полные данные о своих финансовых показателях компания Chanel раскрыла впервые за 108 лет существования, подчеркивает WSJ. Она не является публичной компанией, подконтрольна семье председателя правления Алена Вертеймера и не обязана отчитываться перед широким кругом акционеров.

Заработав на продажах своих товаров $9,62 млрд, Chanel показала в 2017 году лучший результат, чем Gucci и даже чем вся группа Kering, владеющая также брендами Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen, сообщает The New York Times. Общая выручка Kering за прошлый год составила всего $7,6 млрд.

Группа LVMH, контролирующая Louis Vuitton, пока не раскрыла данных о выручке своего модного подразделения в 2017 году. Однако, по оценке Forbes, сумма может оказаться существенно выше, чем у Chanel, — около $12,9 млрд.

Чистая прибыль Chanel за прошедший год составила согласно отчету компании $1,79 млрд, что на 18,6% превышает показатель 2016-го. При этом запас наличности у Chanel составляет $2,2 млрд, а ее долг компании незначителен.

Объясняя неожиданное раскрытие Chanel своих показателей, аналитик Exane BNP Paribas Лука Солка предположил, что решение владельцев компании обнародовать данные о ее финансовом состоянии может свидетельствовать о подготовке к проведению IPO или слиянию с другим крупным игроком.