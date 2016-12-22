Минпромторг рассказал о готовности Hyundai вложить в Россию 27 млрд руб.

Hyundai готова вложить в рамках инвестконтракта в России порядка 27 млрд руб., сказали в Минпромторге. Этот проект станет одной из программ, которую российская сторона может реализовать вместе с Южной Кореей

Георгий Каламанов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Замглавы российского Минпромторга Георгий Каламанов рассказал о готовности южнокорейского автоконцерна Hyundai вложить в производство в России порядка 27 млрд руб. в рамках специального инвестконтракта. Об этом замминистра сообщил «РИА Новости» на российско-корейском бизнес-форуме «Путь к совместному процветанию в Евразии и эпоха мира на Корейском полуострове».

«Пока предварительно порядка 27 млрд руб.», — сказал Каламанов, отвечая на вопрос об объеме инвестиций Hyundai в проект.

По словам Каламанова, 5 июня автоконцерн подал в Минпромторг РФ заявку на заключение специального инвестконтракта.

Представитель Hyundai отказался от комментариев. В Минпромторге пока на дополнительные вопросы РБК не ответили.

Ранее 22 июня об этой программе рассказывал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На том же мероприятии он сообщил, что российская сторона может реализовать совместно с Южной Кореей на Дальнем Востоке проекты стоимостью более $1 млрд. Среди них, как уточнял полпред главы государства, проекты с Hyundai, корпорацией KCC, а также с компаниями Posco Daewoo и Dagro World.

Деталей о договоренностях российской стороны с этими организациями Трутнев не привел, заметив, однако, что южнокорейские компании собираются инвестировать в развитие портовой инфраструктуры, переработку леса, а также в сельскохозяйственное производство на Дальнем Востоке.

«Сделаем все возможное, чтобы эти проекты были успешными. Для улучшения взаимодействия с корейским бизнесом Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта открывает свой офис в Сеуле», — объявил также вице-премьер (цитата по ТАСС).

Сейчас, по словам Трутнева, в России реализуется шесть проектов с участием южнокорейских инвесторов и инвестициями на $50 млн, в частности программа по строительству курортного комплекса на берегу озера Байкал в особой туристической зоне «Байкальская гавань». Соответствующее соглашение 7 июня заключили правительство Бурятии и южнокорейская «Гео Групп/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи». Объем инвестиций со стороны корейской компании, а также условия реализации проекта не разглашались.