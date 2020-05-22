ФАС нашла нарушение закона оператором сети магазинов в колониях

Розничные продажи в уголовно-исправительной системе России не соответствуют требованиям закона о торговле, констатирует ФАС. Служба не первый год рассматривает идентичные дела в отношении подведомственных ФСИН предприятий

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В начале июня 2020 года управление контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы рассмотрит дело о нарушении антимонопольного законодательства ФГУП «Промсервис». Определение о назначении дела содержится в базе решений ФАС.

Подведомственный ФСИН России ФГУП «Промсервис» — коммерческая организация, которая занимается розничной торговлей (в основном продуктами питания и табачными изделиям) в учреждениях уголовно-исправительной системы. ФГУП, по собственным данным, управляет в 30 регионах 504 магазинами для осужденных и лиц, находящихся под стражей, а также развивает интернет-магазин fsin-shop.ru. В 2019 году выручка ФГУП, по информации базы СПАРК, составила 1 млрд руб, чистая прибыль — 27,2 млн руб.

Текущее дело о нарушении антимонопольного законодательства было передано в центральный аппарат ФАС из Псковского управления, куда с заявлением обратился один из заключенных местной исправительной колонии № 3. Как выяснили сотрудники Псковского управления ФАС, в течение 2016–2017 годов ФГУП «Промсервис» заключал договоры и дополнительные соглашения к ним с колонией № 3 о том, что обязуется от своего имени, но за счет и по поручению колонии совершать сделки по продажам товаров третьим лицам. По таким договорам ФГУП ежемесячно получал 10% вознаграждения от суммы реализованного товара. Таким образом, между этими организациями заключались договоры комиссии, что является нарушением закона о торговле, констатирует антимонопольное ведомство.

ФГУП «Промсервис» является хозяйствующим субъектом и соответствует определению торговой сети по всем признакам, а значит, не может выступать посредником между собственником товара и конечным потребителем, заключает ФАС.

Согласно закону о торговле, ретейлеры, к числу которых может быть отнесен ФГУП «Промсервис», не могут заключать с хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки продовольственных товаров, договоры, по которым товар передается для реализации без перехода права собственности на товар, то есть договоры комиссии, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Принимать на реализацию товары у колонии ФГУП не может, он может только покупать товары и перепродавать конечным потребителям, отмечает юрист.