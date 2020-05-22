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ФАС нашла нарушение закона оператором сети магазинов в колониях

Розничные продажи в уголовно-исправительной системе России не соответствуют требованиям закона о торговле, констатирует ФАС. Служба не первый год рассматривает идентичные дела в отношении подведомственных ФСИН предприятий
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В начале июня 2020 года управление контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы рассмотрит дело о нарушении антимонопольного законодательства ФГУП «Промсервис». Определение о назначении дела содержится в базе решений ФАС.

Подведомственный ФСИН России ФГУП «Промсервис» — коммерческая организация, которая занимается розничной торговлей (в основном продуктами питания и табачными изделиям) в учреждениях уголовно-исправительной системы. ФГУП, по собственным данным, управляет в 30 регионах 504 магазинами для осужденных и лиц, находящихся под стражей, а также развивает интернет-магазин fsin-shop.ru. В 2019 году выручка ФГУП, по информации базы СПАРК, составила 1 млрд руб, чистая прибыль — 27,2 млн руб.

Текущее дело о нарушении антимонопольного законодательства было передано в центральный аппарат ФАС из Псковского управления, куда с заявлением обратился один из заключенных местной исправительной колонии № 3. Как выяснили сотрудники Псковского управления ФАС, в течение 2016–2017 годов ФГУП «Промсервис» заключал договоры и дополнительные соглашения к ним с колонией № 3 о том, что обязуется от своего имени, но за счет и по поручению колонии совершать сделки по продажам товаров третьим лицам. По таким договорам ФГУП ежемесячно получал 10% вознаграждения от суммы реализованного товара. Таким образом, между этими организациями заключались договоры комиссии, что является нарушением закона о торговле, констатирует антимонопольное ведомство.

ФГУП «Промсервис» является хозяйствующим субъектом и соответствует определению торговой сети по всем признакам, а значит, не может выступать посредником между собственником товара и конечным потребителем, заключает ФАС.

Согласно закону о торговле, ретейлеры, к числу которых может быть отнесен ФГУП «Промсервис», не могут заключать с хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки продовольственных товаров, договоры, по которым товар передается для реализации без перехода права собственности на товар, то есть договоры комиссии, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Принимать на реализацию товары у колонии ФГУП не может, он может только покупать товары и перепродавать конечным потребителям, отмечает юрист.

Почему нельзя заключать договоры комиссии

Вступившая в силу с января 2017 года редакция закона о торговле, в частности, запрещает заключать ретейлерам договоры комиссии (агентские и приравненные к ним договоры).

Такие договоры были в целом распространены в практике российской розницы, в особенности часто они применялись в Калининградской области, а также в Крыму, где импортеры продуктов не платят НДС.

Считалось, что часто розничные игроки таким образом принуждали поставщиков к невыгодным условиям. Договоры комиссии также негативно влияли на прослеживаемость и сроки оплаты товара поставщику, уточняет гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Условия договоров ФГУП «Промсервис» в 2017 году должны были быть пересмотрены, но из полученных ФАС документов следует, что этого не произошло. Речь идет о достаточно серьезном административном нарушении, за которое КоАП предусматривает, в частности, штраф 10–50 тыс. руб. для должностных лиц и 1–4,5 млн руб. — для юридических, указывает Горбунов. Повторное нарушение может повлечь штрафы в размере 50–200 тыс. и 3–5 млн руб. соответственно. ФСИН и «Промсервису» в этой ситуации будет предписано устранить сам факт нарушения, то есть все действующие договоры комиссии должны будут прекратить свое действие, отмечает юрист.

Договор комиссии от 2016 года был расторгнут «Промсервисом» дополнительным соглашением только в конце сентября 2019 года, следует из материалов ФАС.

Центральный аппарат ФАС и ее территориальные отделения уже не первый год возбуждают и рассматривают идентичные дела в отношении подведомственных ФСИН предприятий, занимающихся торговой деятельностью, сообщили РБК в пресс-службе ФАС. В ходе расследований антимонопольное ведомство регулярно выявляет посреднические договоры, которые структуры ФСИН заключают с контрагентами. «Посреднические договоры появились не сегодня, а были заключены давно. Однако сам процесс их расторжения идет, к сожалению, медленно», — констатирует ФАС.

Аналогичные дела ФАС в последние годы рассматривало к примеру, в отношении ФГУП «Калужское» ФСИН России, которое заключило четыре посреднических договора с хозяйствующими субъектами на реализацию продовольственных товаров для нужд людей, содержащихся под стражей в границах Москвы.

На момент публикации материала ФСИН и ФГУП «Промсервис» не ответили на запросы РБК.

Автор: Анна Левинская
Теги: ФАС, ФСИН, торговля, ретейл
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