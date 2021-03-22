Глава аппарата Госдумы перейдет в «Новатэк»
Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свою должность и перейдет работать в «Новатэк» Леонида Михельсона. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.
«Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой», — сообщил Володин.
По его словам, место Вороновой займет ее первый заместитель Игорь Дивейкин. Председатель Госдумы отметил, что знает его более десяти лет по работе в правительстве, администрации президента. «Он энергичный, трудоголик», — добавил Володин.
Воронова займет место в топ-менеджменте «Новатэка». РБК направил запрос в компанию. Аппарат Госдумы Воронова возглавила в октябре 2016 года. До этого она полтора года руководила управлением внутренней политики администрации президента.