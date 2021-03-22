Глава аппарата Госдумы перейдет в «Новатэк»

Воронова пришла в Госдуму сразу после назначения Володина спикером в 2016 году. Она считается одной из ближайших его соратников. Ее сменит Игорь Дивейкин. В «Новатэке» Воронова займет место в топ-менеджменте компании

Татьяна Воронова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свою должность и перейдет работать в «Новатэк» Леонида Михельсона. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой», — сообщил Володин.

По его словам, место Вороновой займет ее первый заместитель Игорь Дивейкин. Председатель Госдумы отметил, что знает его более десяти лет по работе в правительстве, администрации президента. «Он энергичный, трудоголик», — добавил Володин.

Воронова займет место в топ-менеджменте «Новатэка». РБК направил запрос в компанию. Аппарат Госдумы Воронова возглавила в октябре 2016 года. До этого она полтора года руководила управлением внутренней политики администрации президента.