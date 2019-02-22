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Бывший спикер СК перестал быть топ-менеджером «РусГидро»
Совет директоров «РусГидро» удовлетворил просьбу Владимира Маркина об отставке с постов члена правления и первого замгендиректора компании. Бывший официальный представитель СК продолжит работу в качестве советника главы правления
Владимир Маркин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Совет директоров «РусГидро» прекратил полномочия члена правления компании Владимира Маркина, сократив общее число членов коллегиального исполнительного органа до шести человек. Об этом говорится в решении совета директоров, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

В пресс-службе «РусГидро» пояснили, что Маркин сам подал заявление о сложении полномочий и оставит пост члена правления 24 февраля. Он также покинет пост первого замгендиректора «РусГидро» и продолжит работу в качестве советника председателя правления компании.

​Представитель «РусГидро» отказался от комментариев.

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Маркин был назначен первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро» в октябре 2016 года, а в феврале 2017 года был введен в правление компании. До прихода в «РусГидро» Маркин возглавлял управление взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России (СК), будучи официальным представителем ведомства. В 2011 году ему было присвоено звание генерал-майора юстиции.

21 сентября 2016 года Маркин подал рапорт об отставке. Источник РБК в правительстве тогда сообщал, что Маркин перейдет в «РусГидро». 6 октября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Маркина из СК,​ и уже на следующий день тот подтвердил, что уходит в «РусГидро». Через несколько дней глава СК Александр Бастрыкин наградил Маркина ведомственной медалью «За заслуги», поблагодарив того за большой личный вклад в становление ведомства.

Авторы: Евгений Калюков, Алина Фадеева
Теги: «РусГидро»
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