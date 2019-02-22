Бывший спикер СК перестал быть топ-менеджером «РусГидро»

Совет директоров «РусГидро» удовлетворил просьбу Владимира Маркина об отставке с постов члена правления и первого замгендиректора компании. Бывший официальный представитель СК продолжит работу в качестве советника главы правления

Владимир Маркин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Совет директоров «РусГидро» прекратил полномочия члена правления компании Владимира Маркина, сократив общее число членов коллегиального исполнительного органа до шести человек. Об этом говорится в решении совета директоров, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

В пресс-службе «РусГидро» пояснили, что Маркин сам подал заявление о сложении полномочий и оставит пост члена правления 24 февраля. Он также покинет пост первого замгендиректора «РусГидро» и продолжит работу в качестве советника председателя правления компании.

​Представитель «РусГидро» отказался от комментариев.

Маркин был назначен первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро» в октябре 2016 года, а в феврале 2017 года был введен в правление компании. До прихода в «РусГидро» Маркин возглавлял управление взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России (СК), будучи официальным представителем ведомства. В 2011 году ему было присвоено звание генерал-майора юстиции.