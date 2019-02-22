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Банк «Ростеха» привлечет инвестора для элитной застройки на западе Москвы
«Ростех» ищет инвестора для застройки территории стадиона «Метеор» у Кутузовского проспекта. Дочерний банк корпорации, на балансе которого находится земля, рассчитывает выручить минимум 3 млрд руб. от строительства элитного жилья
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Принадлежащий госкорпорации «Ростех» Новикомбанк объявил открытый конкурс на право заключить инвестиционный контракт по реализации инвестиционно-строительного проекта на западе Москвы. Речь идет о застройке территории стадиона «Метеор», расположенного в 300 м от Кутузовского проспекта и станции метро «Парк Победы» в Москве. Информация о торгах размещена на сайте «РТ-Стройтех», дочерней компании «Ростеха», специализирующейся на продаже непрофильных активов госкорпорации.

Земельный участок площадью 3,4 га по адресу ул. Генерала Ермолова, 1 является непрофильным активом, подтвердила пресс-служба Новикомбанка. Прием заявок начался на этой неделе, проведение конкурса по выбору застройщика назначено на 21 марта.

Девелопер должен будет подготовить всю документацию и построить объект, а Новикомбанк получит выручку от продажи не менее 20% жилых и нежилых площадей, следует из конкурсной документации. В денежном выражении эта доля должна быть не меньше 3,065 млрд руб. Тем самым предполагается, что общая выручка от продажи площадей в проекте составит не менее 15,3 млрд руб.

В документации не указано, каким именно должен быть построенный объект, но претендовать на договор могут только участники с опытом строительства многоквартирных домов не ниже бизнес-класса.

При строительстве жилья банк получит деньги не сразу, а через 3–4 года — такой срок строительства указан в документации. По новым правилам продавать квартиры нужно будет через эскроу-счета и застройщик получит деньги покупателей только после ввода объекта в эксплуатацию. До этого они будут заблокированы на счетах.

Хозяева «Метеора»

Стадион «Метеор» построен в 1960-х годах и находился на балансе «Рособоронэкспорта», который в 2011 году стал частью «Ростеха». В 2013 году корпорация обратилась к столичным властям с просьбой определить допустимые технико-экономические показатели застройки участка, уточнили в Москомстройинвесте.

Когда в 2016 году «Ростех» стал единственным собственником Новикомбанка, корпорация безвозмездно перевела на баланс банка для его докапитализации недвижимость на ул. Генерала Ермолова. Тогда стоимость объекта была определена в 1 млрд руб.

Сейчас участок разрешено использовать для размещения спортивных объектов. Чтобы построить жилье, нужно будет внести изменения в правила землепользования застройки. Инвестору дается год на согласование градостроительных параметров территории, и только потом заключается договор купли-продажи земли. Город может согласовать строительство комплекса общей площадью около 100 тыс. кв. м, тогда продаваемая площадь составит около 65 тыс. кв. м, а продавать квартиры можно будет не меньше чем за 250 тыс. руб. за 1 кв. м, оценивает Colliers International.

Поскольку условия конкурса предполагают оплату в виде доли от выручки в проекте, а не единовременную выплату, то площадка будет интересна большому числу девелоперов, уверен партнер Colliers International Владимир Сергунин, отмечая, что фактически потенциальный покупатель платит за участок частью своего будущего дохода.

На торгах застройщики могут предложить свои условия, например, увеличить долю помещений, выручку от которых готовы передать банку. Из-за привлекательных условий девелоперы будут готовы предложить до 27–30% полезных площадей в будущем проекте, полагает Сергунин. Соответственно, при такой доле заказчик может выручить до 5 млрд руб. Ключевым моментом при заключении сделки будет уверенность инвестора в том, что ему удастся согласовать максимально эффективные технико-экономические показатели проекта, добавляет эксперт.

При работе по заявленной Новикомбанком схеме владельцы земли в центре могут рассчитывать на 30% от будущих продаж, соглашается директор по инвестициям группы «Гранель» Андрей Носов. По его словам, на окраинах Москвы собственникам земли выплачивается в среднем 12–13%.

На конец 2018 года в Москве, по данным компании «Метриум», велись продажи в 58 жилых комплексах премиум- и элитного сегмента, общий объем предложения составил 329,4 тыс. кв. м, или почти 3 тыс. квартир. Количество зарегистрированных договоров долевого участия на квартиры премиум- и элитного класса, по данным «Метриум», выросло по сравнению с 2017 годом на 40%.

В итоге в премиум-классе цена 1 кв. м выросла в среднем на 10%, в элитном — на 12%. В Дорогомилово (к этому району относится и участок стадиона «Метеор») была зафиксирована сама высокая цена продаж новостроек в городе за прошлый год — 725,28 тыс. руб. за 1 кв. м в проекте Capital Group «Кутузовский, 12».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, продажа земли, «Ростех»
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