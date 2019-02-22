Банк «Ростеха» привлечет инвестора для элитной застройки на западе Москвы

«Ростех» ищет инвестора для застройки территории стадиона «Метеор» у Кутузовского проспекта. Дочерний банк корпорации, на балансе которого находится земля, рассчитывает выручить минимум 3 млрд руб. от строительства элитного жилья

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Принадлежащий госкорпорации «Ростех» Новикомбанк объявил открытый конкурс на право заключить инвестиционный контракт по реализации инвестиционно-строительного проекта на западе Москвы. Речь идет о застройке территории стадиона «Метеор», расположенного в 300 м от Кутузовского проспекта и станции метро «Парк Победы» в Москве. Информация о торгах размещена на сайте «РТ-Стройтех», дочерней компании «Ростеха», специализирующейся на продаже непрофильных активов госкорпорации.

Земельный участок площадью 3,4 га по адресу ул. Генерала Ермолова, 1 является непрофильным активом, подтвердила пресс-служба Новикомбанка. Прием заявок начался на этой неделе, проведение конкурса по выбору застройщика назначено на 21 марта.

Девелопер должен будет подготовить всю документацию и построить объект, а Новикомбанк получит выручку от продажи не менее 20% жилых и нежилых площадей, следует из конкурсной документации. В денежном выражении эта доля должна быть не меньше 3,065 млрд руб. Тем самым предполагается, что общая выручка от продажи площадей в проекте составит не менее 15,3 млрд руб.

В документации не указано, каким именно должен быть построенный объект, но претендовать на договор могут только участники с опытом строительства многоквартирных домов не ниже бизнес-класса.

При строительстве жилья банк получит деньги не сразу, а через 3–4 года — такой срок строительства указан в документации. По новым правилам продавать квартиры нужно будет через эскроу-счета и застройщик получит деньги покупателей только после ввода объекта в эксплуатацию. До этого они будут заблокированы на счетах.