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Большинство работодателей с оптимизмом оценили перспективы в 2025 году

hh.ru: 30% работодателей позитивно оценивают перспективы бизнеса в 2025 году
Чаще всего позитивные прогнозы о перспективах бизнеса делают представители отраслей гостиничных услуг, общепита и розничной торговли. Негативные оценки характерны для тех, кто занимается логистикой и строительством
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Большинство российских компаний с оптимизмом или нейтрально оценивают свое положение на рынке в 2025 году, следует из данных опроса hh.ru (есть у РБК). Опрос был проведен в ноябре-декабре 2024 года среди 1362 целевых работодателей.

По мнению 30% работодателей, их бизнес имеет позитивные перспективы в наступившем году. Среди СЕО и собственников бизнеса такой точки зрения придерживаются 32% респондентов. Ее разделяют 24% руководителей отделов и подразделений, а также 40% HRD (топ-менеджеров, топ-менеджер, отвечающих за развитие кадровой политики компании).

На стабильную ситуацию рассчитывают 40% опрошенных компаний, а 25% работодателей опасаются, что нынешний год для их бизнеса сложится не лучшим образом. Негативные прогнозы делают 28% CEO и собственников, а среди руководителей отделов такого результата ждут 35% респондентов.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Чаще всего позитивные оценки делают представители отрасли «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (45%), «Розничная торговля» (35%), «Легкая промышленность» (32%), а негативные «Логистика» (30%) и «Строительство, недвижимость» (29%).

Увеличить затраты на персонал планируют 59% работодателей (среди них — гостиницы и общепит, тяжелая промышленность и розница, 7% — уменьшить. В еще 23% компаний эта статья расходов не изменится.

Основной проблемой рынка труда в 2025 году большинство (76%) компаний считают дефицит человеческих ресурсов. Для борьбы с кадровым голодом они предлагают увеличивать бюджет на фонд оплаты труда (48%), использовать гибкие условия, например, удаленку и неполную занятость (38%), увеличить бюджет на нематериальную мотивацию (23%), а также на обучение, развитие и переквалификацию (21%).

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