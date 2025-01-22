Экс-замглавы Минэнерго Сниккарс возглавил «Т Плюс»

Экс-замглавы Минэнерго Павел Сниккарс, покинувший ведомство в начале сентября 2024-го, возглавил энергетический холдинг «Т Плюс»

Павел Сниккарс (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Экс-замглавы Министерства энергетики Павел Сниккарс, оставивший должность 4 сентября 2024-го по собственному желанию, назначен гендиректором энергетического холдинга «Т Плюс», сообщили в компании.

«Усиление управленческой команды положительно скажется на способности компании выполнять все свои долгосрочные обязательства и поддерживать стабильную и эффективную работу в условиях множества неблагоприятных внешних факторов и меняющейся макроэкономической ситуации», — говорится в сообщении.

Сниккарс родился 24 декабря 1978 года. В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2005-м — Сибирский университет потребительской кооперации («юриспруденция»), в том же году стал кандидатом экономических наук.

Карьера Сниккарса начиналась с должности юрисконсульта на Новосибирском мелькомбинате № 1 в 2000 году. Следующие пять лет работал на различных руководящих должностях в компаниях пищевой промышленности. С 2005-го — в энергетических компаниях Новосибирска и Москвы: «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», ОЭК. В 2012–2013 годах был членом правления — заместителем председателя правления некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». В 2013-м назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго, в 2020-м — замминистра. С июня 2022 года Сниккарс является председателем наблюдательного совета НП «Совет рынка».

Александр Вилесов, который возглавлял «Т Плюс» с апреля 2023 года, «продолжит работу в структурах акционеров компании», отмечено в сообщении. Под управлением группы «Т Плюс» (по состоянию на 2018-й год, 39,59% акций принадлежали Виктору Вексельбергу, занимающему 23-е место в списке Forbes c состоянием $7 млрд) находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 тыс. км тепловых трасс. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность — 52,5 тыс. Гкал/ч. Чистая прибыль «Т Плюс» по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла на 39,4% в годовом исчислении, до 7,19 млрд руб., выручка составила 212,47 млрд руб. (+6,6%). Продажи электроэнергии принесли компании 67,12 млрд руб. (+12,6%), мощностей — 32,13 млрд руб. (-12,5%), тепловой энергии — 103,97 млрд руб. (+10,2%).