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Дилеры сообщили о дефиците самой популярной модели Renault в России

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом самой популярной в стране модели автопроизводителя — кроссовера Duster, пишут «Ведомости» со ссылкой на менеджеров двух дилеров.

Согласно прогнозу собеседников газеты, выпущенные в 2019 году модели (отгрузка машин 2020 года только началась) распродадут к началу февраля. Причина дефицита — неправильный расчет спроса со стороны Renault, который «произвел меньше, чем надо», утверждают менеджеры. Они ожидают, что дефицит будет устранен в марте.

По данным «Ведомостей», сейчас популярные комплектации Duster необходимо ждать две-три недели, причем заплатить по ценам 2020 года (от 741 тыс. руб.), которые в среднем выросли на 2%. Тем не менее многие клиенты готовы ждать, сообщил один из источников газеты.

Представитель компании подтвердил изданию наличие проблемы, но заверил, что с помощью машин февральского производства количество складских запасов будет восстановлено.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году Renault заняла четвертое место на российском рынке легковых автомобилей: продажи марки составили 144,9 тыс. машин.

Теги: Renault, дефицит, дилер
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