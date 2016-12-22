Fortune назвал 50 самых уважаемых компаний

Самой уважаемой компанией топ-менеджеры признали Apple, на втором месте — Amazon. Ни одной российской фирмы в топ-50 рейтинга Fortune нет

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Журнал Fortune опубликовал список самых уважаемых компаний мира, для составления которого были опрошены более 3 тыс. топ-менеджеров, аналитиков и экспертов. Первые десять мест в списке заняли американские компании.

Самой уважаемой компанией, по версии Fortune, стала Apple, второе место заняла Amazon, третье — Alphabet (материнская компания Google), четвертое — Berkshire Hathaway. На пятом — сеть кофеен Starbucks. 11-е место заняла Netflix, 12-е — Facebook. Выше других неамериканских компаний оказался немецкий автопроизводитель BMW — он на 19-м месте.

Fortune совместно с компанией Korn Ferry ​при составлении списка отобрали 1,5 тыс. кандидатов: 1 тыс. крупнейших американских компаний по прибыли, а также компании не из США из списка Fortune-500, которые имеют прибыль более $10 млрд. Затем журнал сократил список до 680 компаний из 29 стран, крупнейших по объему прибыли в своей индустрии.

Korn Ferry опросила 3900 топ-менеджеров и аналитиков для оценки компаний в их сфере деятельности по девяти критериям, от инвестиций до качества менеджмента, продукции и социальной ответственности до способности привлекать таланты.

Результаты компаний из нефтеиндустрии, энергетических компаний и предприятий, занимающихся кабельными и спутниковыми сетями, не публиковались, так как в их пользу не набралось достаточного количества голосов.