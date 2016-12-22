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В список Forbes 300 перспективных молодых европейцев вошли трое россиян
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В список Forbes 300 перспективных молодых европейцев вошли трое россиян
Бизнес, 22 янв, 21:16
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В список Forbes 300 перспективных молодых европейцев вошли трое россиян
Журнал назвал имена 300 молодых европейцев, «меняющих континент и мир», по версии издания, к лучшему. В перечне оказались трое россиян
Фото: личная страница Гульназ Хусаиновой в Facebook

Forbes опубликовал европейский вариант рейтинга «30 человек, кому нет 30». Это неранжированные списки людей в возрасте до 30 лет, которых издание считает успешными в той или иной сфере деятельности и меняющими мир к лучшему. Издание сгруппировало людей в десять «отраслевых» подборок, отдельно составлены списки самых молодых и самых знаменитых людей, а также список «Большие деньги».

В списках представлены 300 выходцев из 34 стран Европы, в том числе из Белоруссии и Косово, отмечает журнал. Четких критериев отбора издание не приводит; отмечается, что решение о включении в тот или иной список принимается на основе лидерских качеств, предпринимательского настроя и результатов бизнес-деятельности и «вероятности изменения своей сферы деятельности в ближайшие полстолетия». Для того чтобы попасть в список, человек должен быть рожден, жить или иметь гражданство одной из европейских стран.

Россиян в списке трое. В сфере финансов издание выделило Дениса Федоряева, сооснователя базирующейся в Копенгагене компании Blazar Capital, которая помогает запустить бизнес в области электронной коммерции. Также присутствует основательница сервиса по определению размера одежды Easysize Гульназ Хусаинова. В области культуры и искусства издание выделило Татьяну Кожевникову, открывшую в Лондоне магазин по пошиву мужских костюмов Artefact London. Кроме того, в категории «Развлечения» оказался имеющий русские корни теннисист из Германии Александр Зверев.

Издание отмечает, что в соответствующие списки попали британский боксер в тяжелой весовой категории Энтони Джошуа, британская певица косовского происхождения Дуа Липа, французский депутат руандийского происхождения Эрве Бервилль, член партии президента Эмманюэля Макрона.

«В европейском списке «30 тех, кому нет 30», представлены самые выдающиеся молодые предприниматели, меняющие Европу и мир к лучшему», — заявил редактор Forbes Рэндалл Лейн.

Отраслевые списки сгруппированы по следующим направлениям: «Искусство и культура», «Развлечения», «Право и госуправление», «Ретейл и электронная коммерция», «Наука и здравоохранение», «Социальные предприниматели», «Финансы», «Индустрия», «Медиа и маркетинг» и «Технологии». Представлены подборки «Молодые», «Знаменитые» и «Большие деньги».​

В ноябре прошлого года американский Forbes публиковал глобальный рейтинг молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет. Россиян там тоже оказалось трое: основатель проекта Visabot Артем Голдман, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и модельер Мария Казакова.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Европа , Forbes , список
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