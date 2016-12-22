Австрия оспорит в суде разрешение на строительство АЭС «Росатома»

Австрия, граничащая с Венгрией, до 25 февраля подаст иск в Европейский суд из-за строительства двух новых реакторов на АЭС «Пакш». Контракт получил «Росатом». Но суд, скорее всего, подтвердит разрешение Еврокомиссии

АЭС «Пакш» (Фото: Laszlo Balogh / Reuters)

Австрия намерена в суде оспорить разрешение ЕС на строительство новых реакторов АЭС в Венгрии. «Мы решили обжаловать строительство новых реакторов венгерской АЭС «Пакш», — заявила министр по вопросам устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кёстингер на свой странице в Twitter.

«Росатом» подписал контракт на строительство «Пакш-2» еще в декабре 2014 года. Но у Еврокомиссии возникли вопросы к сделке, и до конца 2016 года она проводила расследование, которое завершилось одобрением проекта.

Как сообщает Reuters, Министерство по вопросам устойчивого развития и туризма Австрии готовится подать иск в суд ЕС в Люксембурге до 25 февраля. «Ядерная энергия не является ни устойчивой формой энергоснабжения, ни ответом на изменение климата», — считают в министерстве.

«Росатом» в этом году планирует начать строительство двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш» (по 1200 МВт каждый), где уже эксплуатируются построенные в 1974–1987 годах четыре энергоблока, которые генерируют 40% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии (около 2000 МВт). Расширение АЭС «Пакш» будет профинансировано в основном российским госкредитом на $12 млрд.

Занимавший на тот момент пост канцлера Австрии Кристиан Керн в октябре 2017 года давал поручение юристам подготовить иск на разрешение Еврокомиссии достроить АЭС. Он считает, что строительство новых реакторов на АЭС «Пакш» «не имеет смысла не только по соображениям безопасности, но и по энергетической политике и экономике». По его словам, даже Еврокомиссия пришла к выводу, что вторая очередь этой атомной электростанции без крупных государственных субсидий не будет экономически эффективной. В «Росатоме» и европейском атомном регуляторе Euratom от комментариев отказались.

Reuters напоминает, что в большинстве случаев Европейский суд вставал на сторону Еврокомиссии.

«Европейский суд, хотя и является судом высшей инстанции ЕС, по факту руководствуется теми же нормами права и стандартами, что и Еврокомиссия. То есть по сути наличие положительной резолюции Еврокомиссии, органа исполнительной власти, главная функция которого — контроль за соблюдением стандартов и законодательства ЕС, уже само по себе говорит о крайне низкой вероятности оспаривания его решения в суде», — отмечает директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский. На практике обжалование решения Еврокомисии в суде не приводит к пересмотру уже выданной положительной резолюции, так что Австрии в лучшем случае удастся добиться того, что проект будет рассмотрен Еврокомиссией повторно, но результат, скорее всего, будет прежним, полагает он.

Австрия, в которой нет ни одной атомной электростанции, уже обжаловала в 2015 году в Европейском суде проект по строительству АЭС Hinkley Point C в Великобритании.