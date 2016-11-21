Минздрав решил создать единую базу российских санаториев

Минздрав сообщил о намерении создать единый реестр санаториев и лечебно-оздоровительных курортов. Ранее об аналогичных планах на фоне роста медицинского туризма в России заявлял Ростуризм

В отделении гидромассажа санатория "Целебный Нарзан" в Кисловодске (Фото: Антон Подгайко/ТАСС)

Курортный список

Минздрав планирует создать открытую единую базу санаториев и курортов, следует из информации о соответствующем законопроекте, размещенном на сайте правовой информации.

Сейчас Минздрав уже ведет государственный реестр лечебно-оздоровительных местностей, курортов, санаториев вне зависимости от форм собственности, говорится там же. Однако данные неполные, в том числе и потому что у министерства нет достаточных полномочий. Например, существенной проблемой авторы законопроекта называют отсутствие информации о санаториях, подведомственных «федеральным органам исполнительной власти, относящимся к «силовым ведомствам».

Законопроект предполагает внесение поправок в ст.14 и 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Таким образом, Минздрав получит полномочия утверждать классификации санаториев в зависимости от уровня оказываемых в них медицинских и сервисных услуг. На основе обновленного реестра министерство планирует создать открытую базу. Законопроект может вступить в силу с января 2018 года.

Идея о создании подобного реестра звучала еще в августе 2016 года на заседании Госсовета, посвященного развитию курортного комплекса РФ. Тогда же Ростуризм сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве с Национальной курортной ассоциацией (НКА), на базе которой предполагалось создать реестр санаторно-курортных учреждений. Также НКА должна была разработать критерии сертификации санаториев.

Представитель Минздрава затруднился ответить, как нынешний проект министерства соотносится с инициативой Ростуризма. Телефон президент НКА Александра Разумова в понедельник вечером был недоступен. Представитель Ростуризма заявила РБК, что ведомство ведет работу по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортной отрасли совместно с Минздравом.

Необходимо точное описание требований и норм, в соответствии с которыми присваивается или подтверждается категория санаторно-курортных организаций, уточнил РБК представитель Минздрава. По его словам, в последнее время наблюдается активное совмещение лечения и отдыха, а введение классификации позволит сориентировать потребителей. Кроме того, классификация должна помочь отечественной санаторно-курортной отрасли выйти на международный рынок оздоровительного туризма.

Куда едут за здоровьем в России Для решения серьезных проблем со здоровьем большинство иногородних пациентов выбирают лечебные заведения Москвы и Московской области, следует из данных российской ассоциации медицинского туризма и сети клиник «Медси». А лидером по объему санаторно-оздоровительных услуг в России является Ставропольский край, где находятся Кавказские Минеральные Воды, сообщили РБК в пресс-службе Ростуризма. В 2015 году на этот регион пришлось 16,2% рынка данных услуг.

Внутреннее лечение

Медицинский туризм внутри России действительно набирает обороты, следует из данных Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ). По итогам 2016 года количество россиян, посетивших медицинские учреждения России из других регионов, по прогнозу РАМТ, вырастет примерно на 45% по сравнению с предыдущим годом — примерно до 11,6 млн человек.

При этом увеличивается и количество иностранных медицинских туристов, следует из данных ассоциации. В 2016 году их будет на 56% больше — 20 тыс. человек — по сравнению с 2015 годом.

Объем выездного медицинского туризма в последнее время, напротив, сокращается. Если в 2015 году из России выехали на лечение более 100 тыс. человек, то в этом году таковых будет не более 80 тыс., прогнозирует РАМТ.

Качество медицинской помощи в стране сейчас достаточно высокое и только растет, при этом дешевле европейского на 30–50%, поясняет и.о. операционного директора сети клиник «Медси» Мария Коломенцева. Наиболее востребованные направления: онкология, травматология, кардиохирургия, нейрохирургия — перечисляет она. Также европейские пациенты едут ради стоматологии и комплексных обследований, добавляет Коломенцева.

Жители Финляндии приезжают в Санкт-Петербург на стоматологические процедуры, а жительницы Италии — на ЭКО, соглашается региональный директор по России и странам СНГ онлайн-сервиса MEDIGO Дмитрий Ладыженский. Однако доля европейцев среди медицинских туристов пока настолько мала, что ее очень трудно оценить, говорит Ладыженский. Основной поток, по его словам, приходится на пациентов из стран СНГ: Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Белоруссии.

Опрошенные РБК представители туротрасли положительно оценивают инициативу Минздрава и с точки зрения туроператоров, и для потребителей. В настоящее ​время в России нет единой федеральной базы курортов — данные существуют только по отдельным регионам, объясняет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Заместитель генерального директора НТК «Интурист» Сергей Толчин согласен с тем, что создание подобного реестра необходимо: «В настоящий момент для потребителей санаторно-курортных услуг не всегда достаточно информации о лечебной профессиональной направленности и уровне комфорта учреждений. Однако главное, чтобы это не стало барьером в развитии данной отрасли. Наоборот, хорошо, если эта инициатива будет дополнительно мотивировать на повышение качества предоставляемых услуг».

Включение в реестр учреждений, относящихся к «силовым ведомствам», не должно стать проблемой, поскольку они и так присутствуют на рынке, отдавая часть мест под размещение обычных туристов, говорит генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Вместе с тем важно, по какому принципу будет формироваться реестр, оговаривается Ломидзе. По ее мнению, он должен не только отвечать на вопрос, в каких регионах и от каких болезней стоит лечиться, но и быть увязанным с классификацией гостиниц, введение которой уже идет в России, чтобы пациенты понимали, на какой уровень размещения они могут рассчитывать.