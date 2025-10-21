Кассация отклонила требования ВТБ к основателям «Трансаэро»

Кассационный суд отклонил жалобы ВТБ и конкурсного управляющего «Трансаэро» о привлечении к субсидиарной ответственности на 249 млрд руб. бенефициаров авиакомпании — Татьяны Анодиной, Александра и Ольги Плешаковых

Ольга Плешакова и Александр Плешаков (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Арбитражный суд Северо-Западного округа 20 октября отклонил кассационные жалобы банка ВТБ и конкурсного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Алексея Белокопыта о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании ее основателей — Татьяну Анодину, Александра Плешакова и Ольгу Плешакову. Об этом говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Сумма требований кредиторов к компании достигает 249 млрд руб. Кассационные жалобы банка и конкурсного управляющего зарегистрированы судом 24 июня и 1 июля соответственно, следует из данных картотеки.

«Трансаэро» — одна из крупнейших российских авиакомпаний постсоветского периода. Одной из первых начала эксплуатацию самолетов зарубежного производства. На пике производственной деятельности флот превышал 100 воздушных судов. Компания была главным конкурентом «Аэрофлота» на российском рынке авиаперевозок.

Перевозчик остановил полеты в октябре 2015 года, причинами стали рост долговой нагрузки авиакомпании в связи с резким ростом курса валют и санкции со стороны Украины, запретившей «Трансаэро» летать над своей территорией.

Заявление о введении процедуры банкротства авиакомпании Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял 19 октября 2015 года. Процедура наблюдения была введена в декабре того же года. Банк ВТБ 28 января 2019 года обратился в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности на 249 млрд руб. совладельцев перевозчика Татьяны Анодиной (владела 3% акций авиакомпании), ее сына Александра Плешакова (18%) и его супруги Ольги (18%).

Конкурсный управляющий «Трансаэро» Алексей Белокопыт обратился в Арбитражный суд Северо-Западного округа со своей кассационной жалобой 4 сентября 2020 года. Он требовал привлечь к субсидиарной ответственности Плешаковых и Андрея Ковалева, работавшего главным бухгалтером «Трансаэро». В декабре 2020 года Ковалев приговорен Савеловским судом Москвы к семи годам колонии общего режима за хищение 560 млн руб. Эти обвинения были предъявлены топ-менеджеру за период работы, наступивший после того, как Плешаковых отстранили от управления «Трансаэро», отметили в адвокатском бюро ЕПАМ (представляют интересы основателей и экс-менеджеров Трансаэро»).

Требования банка ВТБ и конкурсного управляющего Белокопыта были отклонены Арбитражным судом Санкт-Петербурга и апелляционным судом.

В 1991 — 2023 годах Татьяна Анодина была председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) — органа, который после распада СССР от имени Российской Федерации занимался сертификацией всей гражданской авиационной техники (в том числе первого российского самолета Superjet 100). В конце 2015 года полномочия перешли Минпромторгу, Минтрансу и Росавиации. При этом за МАК сохранены полномочия по расследованию авиационных происшествий на территории России и стран СНГ. Ее супругом был министр радиопромышленности СССР Петр Плешаков (умер в 1987 году). Их сын—Александр Плешаков стал основателем и председателем совета директоров первой в России частной авиакомпании «Трансаэро». Невестка Анодиной Ольга Плешакова работала генеральным директором перевозчика.

В ЕПАМ отметили, что судебные разбирательства по данному вопросу заняли в общей сложности восемь лет.

«Рассмотрение дела стало одним из крупнейших и сложных процессов в российской практике о привлечении к субсидиарной ответственности. Заявители требовали взыскать с доверителей бюро более 249 млрд рублей, ссылаясь на несколько эпизодов предполагаемых нарушений», — отметил Евгений Гурченко, партнер адвокатского бюро ЕПАМ. По его словам, стратегия защиты включала сбор и предоставление «колоссального объема» финансовых и корпоративных документов и опровержение обвинений в череде обособленных споров. «Необоснованность претензий подтверждена несколькими судебными экспертизами», — добавил Гурченко.

В результате судами трех инстанций подтверждено, что в период руководства «Трансаэро» Плешаковыми у авиакомпании не имелось признаков банкротства, подчеркивают в бюро. «Бухгалтерская отчетность авиакомпании была достоверной и соответствовала требованиям законодательства. Совершенные доверителями бюро сделки носили экономически оправданный характер и не нанесли ущерба компании или ее кредиторам. Ухудшение ее финансовых показателей вызвано внешними макроэкономическими факторами, включая санкционные ограничения и колебания валютного курса», — добавил Гурченко.

РБК направил запрос в ВТБ.

Олег Пермяков, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», говорит, что суды в последние годы стали чаще удовлетворять заявления о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности. Если в 2023 году были удовлетворены 43% таких исковых заявлений (привлечены 4 тыс. лиц), то в 2024 году уже 52% (более 5,3 тыс. лиц).

«Перечень лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, расширяется, в основном благодаря ряду процессуальных презумпций. К такой ответственности привлекаются даже холдинговые компании, которые не являются ни участниками, ни руководителями должника. В настоящее время судебная практика исходит из удовлетворения требований по привлечению к ответственности фактических бенефициаров и лиц, получивших доход от противоправной деятельности должника перед банкротством», — отмечает он.

Пермяков добавил, что до Верховного суда доходит небольшой процент жалоб, рассмотренных в кассационных инстанциях.